"القسام" تعلن قتل 9 جنود إسرائيليين من "مسافة صفر" وتدمير 14 آلية

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أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، قتل 9 جنود إسرائيليين من مسافة صفر وإصابة آخرين خلال هجومين منفصلين شمالي مدينة غزة وبلدة بيت حانون، إلى جانب تدمير 14 آلية عسكرية.وقالت الكتائب في بيان: "مجاهدو القسام يُجهِزون على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة ويهاجمون ناقلة جند ودبابة صهيونيتين في المكان ذاته بقذائف "الياسين105" واشتعال النيران فيهما.".تابعت في بيان آخر: "مجاهدو القسام يجهزون على جنديين صهيونيين من مسافة صفر ويصيبون 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون".وأعلنت استهداف دبابتين صهيونيتين إحداهما دبابة "الملك" -القائد- في محور غرب مدينة غزة بقذائف "الياسين105"، مشيرة إلى استهداف 5 آليات عسكرية على ذات المحور.وقالت إنها استهدفت تحشدات قوات العدو داخل الخط الزائل شرق الوسطى بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.وأعلنت كذلك قصف تحشدات لقوات العدو في موقع "كرم أبو سالم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وقصف القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.