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الإثنين 09 تشرين الأول 2023
1:21 م
القسام تعلن مقتل 4 أسرى إسرائيليين في قصف للاحتلال على غزة
أبو عبيدة
قال الناطق باسم القسام أبو عبيدة، إن قصف الاحتلال على غزة يوم أمس الأحد، أدى لمقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم.
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