الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تعلن مقتل 4 أسرى إسرائيليين في قصف للاحتلال على غزة

أبو عبيدة
أبو عبيدة
قال الناطق باسم القسام أبو عبيدة، إن  قصف الاحتلال على غزة يوم أمس الأحد، أدى لمقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم.اضافة اعلان
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