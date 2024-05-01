الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تقصف حشودا لقوات الاحتلال بالصواريخ

كتائب القسام
عناصر من كتائب القسام - (أرشيفية)
أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، أنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من كيبوتس "حوليت"، بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم.اضافة اعلان

وفي اليوم الـ208 من الحرب الإسرائيلية على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق في رفح جنوبا ووسط قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، في وقت يشتد فيه قتال محتدم في محاور التوغل.
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