القسام تقصف حشودا لقوات الاحتلال بالصواريخ

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وفي اليوم الـ208 من الحرب الإسرائيلية على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق في رفح جنوبا ووسط قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، في وقت يشتد فيه قتال محتدم في محاور التوغل.