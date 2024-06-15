 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"القسام" تكشف تفاصيل مقتل "طاقم النمر" في رفح يوم عرفة

مدرعة النمر
مدرعة النمر الإسرائيلية

كشفت كتائب القسام اليوم السبت، تفاصيل عملية استهداف مدرعة النمر في رفح والذي أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل 8 من طاقهمها.

 

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وأفادت الكتائب في بيان على "تيلغرام" أنه "مع صبيحة يوم عرفة نفذ مجاهدونا كمينا مركبا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح".

 

وأضافت أنه "تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".

 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت السبت، بمقتل 8 جنود إسرائيليين في تفجير ناقلة جند خلال المعارك بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت بزمان" إنه "في حدود الساعة الخامسة فجرا، في غزة تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة".

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