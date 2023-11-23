الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تنشر تفاصيل التهدئة الإنسانية

كتاءب القسام - (أرشيفية)
كتاءب القسام - (أرشيفية)

أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام بيانا توضيحيا اليوم الخميس، حول الاتفاق على التهدئة الإنسانية التي تبدأ صباح غد الجمعة، وتاليا نص البيان:

 

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"🔻حول الاتفاق على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عاماً، تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24/11/2023م
                10 جمادى الأول 1445 هـ في تمام الساعة 7 صباحاً.

🔻تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

🔻توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة.

🔻 يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

🔻 يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.

🔻يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

🔻يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة.

🔻يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

كتائب الشهيد عز الدين القسام
الخميس 9 جمادى الأول 1445 هــ
الموافق 23/11/2023م".

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