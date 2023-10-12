القسام للأسرى: لدينا أوراق ستكون ثمنا لحريتكم

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قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن معركة طوفان الأقصى مستمرة على الأرض في كافة محاور القتال، وأن المقاومة تسيطر على مجريات المعركة على الأرض، مع كامل الجهوزية في المجال الدفاعي.وأضاف أبو عبيدة في بيان اليوم الخميس، أن "عملية طوفان الأقصى بدأت لتدمير فرقة غزة التي هاجمناها في 15 نقطة، وأن العملية اشتملت على إطلاق 3500 صاروخ وقذيفة مدفعية استهدفت الفرقة، وانه تم وضع خطة دقيقة لاستدعاء 3 آلاف مقاتل للمعركة و1500 لعمليات الدعم والإسناد، وأنه تم مهاجمة موقع زيكيم ومستوطنات عدة أخرى خارج مقر فرقة غزة."وتابع أن العملية اعتمدت بشكل كبير على دعم المدفعية، والتشويش عبر المسيرات لاختراق الحدود.وقال الناطق باسم كتائب القسام في النهاية: "نقول لأهلنا الصامدين في الأقصى والضفة وغزة أن معركتنا هي لأجل الأقصى المبارك، ونقول لأسرانا إن ما لدينا من أوراق سيكون ثمنا لحريتكم.