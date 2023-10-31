الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام يجدد قصف تل أبيب وأماكن أخرى

قصف ضد الاحتلال
قصف ضد الاحتلال
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، استهداف تل أبيب ومستوطنة نير اسحاق وقاعدة نيفاتيم، برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.اضافة اعلان

يشار إلى أن صافرات الإنذار أطلقت في عدة مناطق يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي.
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