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الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
4:06 م
القسام يجدد قصف تل أبيب وأماكن أخرى
قصف ضد الاحتلال
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، استهداف تل أبيب ومستوطنة نير اسحاق وقاعدة نيفاتيم، برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.
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يشار إلى أن صافرات الإنذار أطلقت في عدة مناطق يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي.
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