 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القضاء العراقي يصدر حكماً بإعدام زوجة أبو بكر البغدادي

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة
محكمة

أصدرت محكمة عراقية، اليوم (الأربعاء)، قراراً بإعدام زوجة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» بـ«جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية واحتجاز النساء الإيزيديات في منزلها».

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان صحافي اليوم، إن «محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت حكماً بالإعدام بحق زوجة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي على خلفية قيامها باحتجاز النساء الإيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات (داعش) الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى».

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وذكر المجلس أن «الحكم بحقها صدر وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون الناجيات الإيزيديات».-(وكالات)

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