الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القضاء الليبي يقول كلمته في أكبر محاولة لتهريب الذهب

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تهريب الذهب في ليبيا

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب نحو 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.

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وقال المكتب في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه تم استجواب كل من مدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة ورؤساء مكاتب المراجعة والتفتيش والضمانات والإحصاء والبيان والخزينة.

وأضاف البيان: "قرر المحقق حبس مدير المصلحة ورئيس المركز ورئيس مكتب المراجعة، رئيس لجنة التصدير المؤقت للذهب، لتعمدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسببهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني".

وتحدث البيان عن محاولة تهريب 25 ألفا و875 كيلوغراما من سبائك الذهب بالإضافة إلى 319 كيلوغراما بالمخالفة للتشريعات الناظمة، تبلغ قيمتها المالية 1.8 مليار دولار بحسب الأسعار الحالية عالميا.

ونهاية العام الماضي، أعلن النائب العام الليبي عن تفكيك شبكة غير قانونية لتعدين الذهب تعمل في الصحراء الليبية، وتوظف صينيين وتشاديين ونيجيريين أقاموا في ليبيا بصورة غير شرعية.(RT)

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