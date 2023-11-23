الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القيادة المركزية الأميركية: إسقاط مسيرات انطلقت من مناطق الحوثي باليمن

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حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس توماس هودنر
أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الخميس، إسقاط عدة مسيرات فوق البحر الأحمر، انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت "سنتكوم"، في بيان نشرته على حسابها عبر منصة "إكس": في صباح 23 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، بتوقيت اليمن، أسقطت "حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس توماس هودنر (DDG 116)" عدة طائرات هجومية بدون طيار أحادية الاتجاه تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".اضافة اعلان

وأكد البيان أنه تم "إسقاط المسيرات بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر".

وأشارت "سنتكوم" أن "السفينة وطاقمها لم يتعرضا لأي ضرر أو إصابة".

وحتى الساعة 07:55 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من قبل جماعة الحوثي اليمنية حول اتهامات القيادة المركزية الأمريكية.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الجماعة اليمنية إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية ضد أهداف داخل إسرائيل "نصرة لغزة".

ولليوم 48، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

فيما قتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
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