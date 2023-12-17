الكويتيون يشيعون جثمان الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مثواه الأخير

أقيمت صباح اليوم الأحد، صلاة الجنازة على جثمان سمو أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.

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ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، صورا لوقائع صلاة الجنازة ووصول الجثمان، وكتبت أن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تقدم صفوف المصلين لأداء صلاة الجنازة على أمير البلاد الراحل (أخيه).



ونقل تلفزيون الكويت مراسم التشييع على الهواء مباشرة من مسجد بلال بن رباح، في منطقة الصديق، بعدها تم نقل الجثمان إلى مقبرة الصليبخات، حيث يوارى الثرى.-(بترا)