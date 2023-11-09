الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكويت تدعو لانضمام "إسرائيل" لمعاهدة عدم الانتشار النووي

407344
جلسة لمجلس الأمة الكويتي
دعت الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».اضافة اعلان
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم (الخميس)، أن هذه الدعوة جاءت في الكلمة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز السعيدي، مساء أمس (الأربعاء) أمام الجمعية العامة.
وعبر السعيدي عن استغراب الكويت من عدم صدور بيان من الوكالة بخصوص تصريح وزير إسرائيلي عن إلقاء قنبلة نووية على غزة، معتبراً أن ذلك «يدل على تبني حكومته سياسة التطهير العرقي الممنهج والعقاب الجماعي المخالف للأعراف والقوانين الدولية كافة».
كان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو لمّح، في وقت سابق هذا الأسبوع، إلى احتمال إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إلياهو سُئل «هل ينبغي إسقاط قنبلة نووية على غزة؟»، فأجاب: «هذا أحد الاحتمالات». وأضاف: «كنت أتمنى عودة الأسرى، لكنّ هناك أثماناً في الحرب، هذه طريقة لفحص ما يخيفهم وما الذي سيخلق الردع».-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
reuters_com_2021_newsml_RC26VL9X103L

الاحتلال الإسرائيلي يهاجم غوتيريش إثر انتقاده القصف الوحشي: لا يمكنك أن تظل أميناً عاماً ولو لدقيقة أخرى

07 تشرين الثاني 2023
393928

وول ستريت جورنال: “سي آي إيه” توقفت عن متابعة حماس كليا بعد هجمات 11 سبتمبر وأوكلت الأمر لـ"إسرائيل"

01 تشرين الثاني 2023
388312

تأجيل مُرجَّح لاجتياح غزة ينذر بحرب واسعة

26 تشرين الأول 2023
388171

محلل استخباراتي أمريكي: غزو "إسرائيل" البري لغزة سيكون مصيره الفشل

25 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
تدمير دبابة للاحتلال في غزة

القسام: تدمير 17 آلية للاحتلال خلال ساعات (فيديو)

منذ 10 دقيقة
الكنيست الإسرائيلي يمرر قانون "المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا

"الكنيست" يقر قانونا يجرم مشاهدة محتوى مؤيد لـ"حماس"

منذ 29 دقيقة
395154

غزة.. حديث عن "هدنة"

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_eacbe45d00fe96579d7a3c4b70e5c969

إعلام عبري: "إسرائيل" مستعدة لبحث إطلاق أسرى فلسطينيين في "صفقة واسعة"

منذ2 ساعة
الصليب الأحمر: لا يوجد مكان آمن في غزة

الصليب الأحمر: لا يوجد مكان آمن في غزة

منذ2 ساعة
استشهاد فلسطيني جنوب بيت لحم

استشهاد فلسطيني جنوب بيت لحم

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قراءة تحليلية لنتائج الشركات

سلامة الدرعاوي |اليوم

هؤلاء سيحكمون غزة!

سميح المعايطة |اليوم

وقائع موت معلن بالبث الحي

مالك العثامنة |اليوم

تأثير حرب غزة على الاقتصاد العالمي

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات | منذ13 ساعة
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 