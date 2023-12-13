الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكويت: تهريب أجهزة تجسس و"خمور" باستخدام طائرات الجيش

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وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد في جلسة لمجلس الأمة
كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد، في جلسة لمجلس الأمة، أمس (الثلاثاء)، عن أن لجنة التحقيق في قضية «صندوق الجيش» اكتشفت في أثناء التحقيق، أن هناك قضيتين مهمتين لم تكن أي منهما معروفة: الأولى وجود عقد مدفوع من «صندوق الجيش» لشراء أجهزة تجسس ليست موجودة في أجهزة الاستخبارات لدى الجيش الكويتي، والأخرى شحن مشروبات كحولية في طائرات عسكرية. وقال الفهد: «في قضية (صندوق الجيش) وجدنا قضايا متفرعة، منها محاولات إدخال خمور إلى الكويت عبر الطائرات العسكرية، وإدخال أجهزة تجسس، والعسكريون الشرفاء رفضوا، لذلك كانت هناك مطالب بالتحقيق».اضافة اعلان
وكان أحمد الفهد يتحدث عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الدفاع التي يرأسها، بشأن تعرض مواطن كويتي للتوقيف والتعذيب من قبل أجهزة استخبارات الجيش.
ويُذكر أن قضية «صندوق الجيش» متهم فيها رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك، ووزير الدفاع الأسبق خالد الجراح، وسبعة آخرون، وشهدت تجاوزات مالية تقدَّر بنحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) سُحبت عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيراً للدفاع، والشيخ جابر المبارك رئيساً لمجلس الوزراء. وقدم الراحل، وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، بلاغاً للنائب العام يتهم فيه الجراح بتحويلات مشبوهة من «صندوق الجيش» بموافقة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك.-(وكالات)
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