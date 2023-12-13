الكويت: تهريب أجهزة تجسس و"خمور" باستخدام طائرات الجيش

وكان أحمد الفهد يتحدث عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الدفاع التي يرأسها، بشأن تعرض مواطن كويتي للتوقيف والتعذيب من قبل أجهزة استخبارات الجيش.
ويُذكر أن قضية «صندوق الجيش» متهم فيها رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك، ووزير الدفاع الأسبق خالد الجراح، وسبعة آخرون، وشهدت تجاوزات مالية تقدَّر بنحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) سُحبت عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيراً للدفاع، والشيخ جابر المبارك رئيساً لمجلس الوزراء. وقدم الراحل، وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، بلاغاً للنائب العام يتهم فيه الجراح بتحويلات مشبوهة من «صندوق الجيش» بموافقة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك.-(وكالات)