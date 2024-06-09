 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكويت وعمان تدينان مجزرة النصيرات

مخيم النصيرات
مخيم النصيرات

أعربت دولة الكويت اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، مما تسبب في مجزرة راح ضحيتها ما يزيد عن 200 شهيد من الأبرياء والمئات من الجرحى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في وقف العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الشقيق والذي أودى بحياة ما يزيد عن 36 ألف شهيد من الفلسطينيين المدنيين العزل، مشددة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للأشقاء الفلسطينيين.


بدورها، أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مخيم النصيرات في غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.


وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد نقلته وكالة الأنباء العمانية، أن استمرار ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، هي انتهاك واضح وصريح للمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي العاجل لوضع حد لهذه الجرائم ضد الإنسانية وحماية المدنيين وتحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أفعالها.

 

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