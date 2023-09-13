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المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد "الأقصى"

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عشرات المستوطنين يقتحمون “الأقصى” بقيادة المتطرف غليك
اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف يهودا غليك، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدءا من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة.اضافة اعلان
وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن المستوطنين أدَّوا طقوساً تلمودية، واستمعوا إلى شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
ونشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين، وفرضت قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، ودقّقت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي، ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.-(وفا)
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