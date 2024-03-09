"المجلس العالمي للاجئين والهجرة" يدعو لإنشاء مجموعة تواصل للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة تضم الأردن

عبر المجلس العالمي للاجئين والهجرة، الذي يتولى سمو الأمير الحسن بن طلال رئاسته الفخرية، اليوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي اتخذته كندا و16 دولة أخرى بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والقاضي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل مؤقت.

اضافة اعلان



وأضاف المجلس في بيان حمل توقيع رئيسه لويد أكسورثي: "نشعر بالانزعاج أيضاً جراء عدم انخراط الدبلوماسية الكندية وغيرها من القوى الوسطية البنّاءة في الأزمة الحالية في المنطقة".



وتابع: "وإننا نشيد بالبيان الأخير الذي أصدرته الحكومة الكندية، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا، والذي يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف خطتها للغزو البري في رفح. ويقرّ ذلك البيان بالظروف الأليمة التي يواجهها المدنيون في غزة، وبالحاجة إلى ضمان حماية المدنيين وتوفير الإغاثة الإنسانية بشكل فوري".



وأردف أنّ "القرار المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخراً في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تنظر في ادعاءات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، أكد على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية ضمان توصيل الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية للمدنيين المحاصرين في غزة".



واستكمل البيان: "لذلك فإننا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية ربما تكون قد هاجمت قوافل المساعدات، والتصريحات الصادرة عن منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها بأن تدفق المساعدات إلى غزة قد انخفض بالفعل منذ صدور القرار المؤقت لمحكمة العدل الدولية".



واعتبر أنّ القرار الذي اتخذته العديد من الدول بوقف التمويل عن الأونروا يقوض بشكل مباشر وبشكل كبير توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة.



وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المدنيين في غزة تعتمد على المساعدات المباشرة التي تقدمها الأونروا. وتعد الوكالة أيضا شريان حياة بالغ الأهمية لمنظمات الإغاثة الأخرى العاملة في غزة والتي تعتمد على بنيتها التحتية للمساعدات لتوزيع الدعم. وفي هذا السياق، أشارت مجموعة من منظمات الإغاثة العريقة، بما في ذلك أوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة إنقاذ الطفولة، في رسالة عامة: "إذا لم يتم التراجع عن تعليق التمويل، فقد نشهد انهيارًا كاملاً للاستجابة الإنسانية المقيدة عملياً في غزة".



واستطرد: "تواجه غزة أزمة ذات أبعاد غير مسبوقة. وكما حذرت منظمة الصحة العالمية، فإن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال ــ الذين يشكلون غالبية سكان غزة ــ الذين يموتون بسبب سوء التغذية، ونقص المياه النظيفة، والأمراض الفتاكة، مرتفعة للغاية. إن القدرات اللوجستية للأونروا لا غنى عنها للتعامل مع المجاعة وأزمة الرعاية الصحية. إن القوى العاملة الضخمة في الوكالة تعتبر حيوية بشكل خاص للرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني".

وبين أنه "لا يمكن التقليل من تقدير مدى خطورة الوضع الإنساني المتردي في غزة. لقد تم تهجير أكثر من مليوني شخص، حيث لجأ غالبيتهم إما إلى مرافق الأونروا أو بالقرب منها وهم الآن على حافة المجاعة. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، فإنّ وقف تمويل الأونروا يجعل المجاعة "حتمية".



وقال "إننا ندرك خطورة الادعاءات التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية ضد 12 موظفاً من موظفي الوكالة (التي تضم أكثر من 13,000) في غزة. تصرفت الأونروا بسرعة لإنهاء توظيف تسعة من الموظفين المتهمين (توفي اثنان منهم وواحد في عداد المفقودين) وقد قامت بالفعل بتشكيل مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم ما إذا كانت الوكالة تقوم بكل ما في وسعها لضمان حيادها والرد على ادعاءات الانتهاكات الجسيمة عند حدوثها. إن سحب التمويل من الأونروا، والذي خلق خطرا داهما يتمثل في اضطرار الوكالة إلى تعليق عملياتها بالكامل، سيكون له عواقب كارثية على الوضع الإنساني في جميع أنحاء المنطقة. ولا يشكّل هذا الإجراء رداً متناسباً ولا فعالاً على تلك الادعاءات".



وختم قائلا: "هناك تهديد خطير آخر يواجه سكان غزة ويجب التصدي له. لقد أدت الهجمات المتواصلة بالقنابل والتهجير المتكرر على مدار شهور إلى تقويض النظام الاجتماعي في غزة. علاوة على ذلك، استهدفت إسرائيل قوات الشرطة في غزة، والتي لم تعد قادرة على الحفاظ على النظام العام. لذلك، حتى لو وصلت المساعدات الإنسانية، فإن نقلها وتوزيعها بشكل آمن سيكون مستحيلاً دون حماية وإشراف سلطة محايدة ومستقلة".

وبناء على هذه الظروف مجتمعة، أوصى المجلس باتخاذ الخطوات الثلاث التالية بشكل عاجل:



1-أولا، يتعيّن على كافة الدول أن تعيد تمويلها للأونروا على الفور.



2-ثانياً، نحث كندا والقوى الوسطية الأخرى على المشاركة بشكل أكثر نشاطاً وبناءة في المنطقة. وكأحد الأمثلة على هذه المشاركة، نقترح إنشاء بعثة حماية صغيرة للإشراف على الوصول إلى المساعدات وتوزيعها وتوفير الحماية لعمال الإغاثة. ويمكن أن تتألف مهمة الحماية، على سبيل المثال، من ضباط شرطة متمرسين ومدربين تدريباً عالياً ومجهزين من دول مقبولة لدى جميع الأطراف.



3-ثالثاً، نقترح إنشاء مجموعة تواصل للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، تتألف من دول عدة. ويجب أن تشمل هذه الدول الأردن، الذي يلعب دوراً حاسماً في المنطقة. وينبغي لكندا أيضا أن تكون عضوا في مجموعة التواصل هذه، التي ينبغي أن تأخذ زمام المبادرة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة لغزة بشكل مستمر ومستدام. ويمكن لمجموعة التواصل أيضاً أن تبدأ في وضع الالتزامات المالية واللوجستية لإعادة إعمار غزة، نظراً لضخامة الدمار الذي حدث.

يُعدّ هذا العمل ضروريًا لضمان قدرة سكان غزة على العودة إلى ديارهم، ولضمان رفض تهجير الفلسطينيين على المدى الطويل من القطاع بشكل قاطع - وهو الالتزام الذي جددت الحكومة الكندية تأكيده.



ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات الثلاث المذكورة اعلاه، تستطيع كندا والأعضاء الآخرون في مجموعة التواصل الاعراب عن رفضهم تهجير سكان غزة والفلسطينيين على المدى الطويل، وعلى نطاق أوسع، من أراضيهم.

نبذة



وقدم المجلس العالمي للاجئين والهجرة تفكيراً استراتيجياً جريئاً حول كيفية استجابة المجتمع الدولي بشكل شامل لقضية اللاجئين والنازحين قسراً من خلال مبادئ التعاون الدولي وتقاسم المسؤولية. ويرأس المجلس وزير الخارجية الكندي السابق لويد أكسورثي، ويضم أعضاء المجلس قادة وممارسين ومبتكرين من البلدان النامية والمتقدمة في جميع أنحاء العالم.

