الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المطبخ المركزي العالمي يستأنف عملياته في غزة

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أفراد من المطبخ العالمي يعدون الطعام للنازحين في غزة
أعلن المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن"، اليوم الأحد، استئناف عملياته في غزة غدا.

وكان المنظمة الإغاثية قد علقت عملها في غزة بعد أن أسفرت غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في 1 نيسان (أبريل) عن مقتل 7 من موظفيها.اضافة اعلان

ووفقا للمطبخ العالمي سيقوم الفريق الفلسطيني بتوصيل الطعام، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من القطاع.

وحتى الحادث المميت، شكل المطبخ المركزي العالمي نحو 62% من جميع مساعدات المنظمات غير الحكومية الدولية في غزة، وفقا للمنظمة.

وتقول الرئيسة التنفيذية ل "وورلد سنترال كيتشن"،  إيرين جور: "نحن نعيد تشغيل عملياتنا بنفس الطاقة والكرامة والتركيز على إطعام أكبر عدد ممكن من الناس".

وتابعت: "حتى الآن، قمنا بتوزيع أكثر من 43 مليون وجبة، ونحن حريصون على تقديم ملايين أخرى". (وكالات)

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