الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المفوض العام لـ"الأونروا": سكان غزة يعيشون في جحيم على الأرض

اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام
اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام

زار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)  فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، قطاع غزة، موضحاً أن السكان يعيشون في "جحيم على الأرض" مع استمرار الحرب.

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وقال لازاريني عبر منصة "أكس" إنّ "الناس في كل مكان، يعيشون في الشارع، يحتاجون إلى كل شيء. إنهم يطالبون بالسلامة وإنهاء هذا الجحيم على الأرض".


وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام، محاصرةً الموجودين داخله.


ودعت وزارة الصحة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى إنقاذ حياة المحاصرين في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع حيث يتعرض لقصف إسرائيلي متقطع فيما يواصل قناصة الاحتلال استهداف كل من يتحرك فيه.


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي العنيف على وسط قطاع غزة بالتزامن مع الغارات الجوية في مناطق متفرقة من القطاع. -الميادين

 

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