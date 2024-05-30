 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المقاصة".. "إسرائيل" تلتهم نصف أموال ضرائب الاستيراد الفلسطينية

thumbs_b_c_96148ece228b8e72a4cd0b886eb51fec
بضائع في الأسواق الفلسطينية

حتى عام 2019، كانت إسرائيل تخصم مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، والتي يطلق عليها "المقاصة"، بمتوسط سنوي يبلغ 1.5 مليار شيكل (411 مليون دولار)، تحت مسمى ديون لهيئات إسرائيلية على جهات فلسطينية.

اضافة اعلان


هذه الخصميات، مقابل ديون لصالح شركات الكهرباء والمياه والمشافي الإسرائيلية على شركات وجهات فلسطينية، دون وجود أي دليل يثبت حقيقة المبالغ المقتطعة.


وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.


وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.


** أزمة 2019

 

 لكن اعتبارا من 2019، أضافت إسرائيل مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.


وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).


بذلك، يصعد الاقتطاع السنوي من أموال المقاصة إلى 606 ملايين دولار سنويا، وهو ما يكفي لصرف فاتورة أجور الموظفين العموميين الموجودين على رأس عملهم لمدة أربعة شهور.


ويعادل هذا المبلغ من الاقتطاعات نحو 10 بالمئة من مجمل الموازنة السنوية الفلسطينية، كما يعادل 200 بالمئة من مجمل المنح المالية الخارجية للموازنة العامة الفلسطينية.


وبسبب هذه الاقتطاعات، وصلت الحكومة الفلسطينية إلى مرحلة عجز عن دفع كامل أجور موظفيها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والتزامت بدفع 80 - 85 بالمئة منها حتى اندلاع الحرب على غزة.


وتصل فاتورة أجور الموظفين العموميين على رأس عملهم قرابة 600 مليون شيكل (164.3 مليون دولار) شهريا، ويرتفع الرقم ليصل إلى مليار شيكل (274 مليون دولار) شهريا، مع إضافة أجور المتقاعدين ومخصصات الأسرى والجرحى وغيرها.


** حرب غزة


واعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قرر وزير المالية الإسرائيلي حجز مبلغ 270 مليون شيكل (74 مليون دولار)، شهريا من أموال المقاصة، وهو المبلغ الذي تحوله السلطة الفلسطينية لموظفيها في غزة، ولتوفير الكهرباء من محطة توليد الطاقة في غزة.


بذلك، يصل مجمل الاقتطاع السنوي الإسرائيلي من أموال المقاصة إلى 1.5 مليار دولار سنويا، يعادل تقريبا 50 بالمئة من إجمالي أموال المقاصة، ويعادل 25 بالمئة من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية.


ويستقر مبلغ أموال المقاصة الذي يصل وزارة المالية الفلسطينية بعد كل الخصميات، عند قرابة 450 مليون شيكل (124 مليون دولار) شهريا أو 1.5 مليار دولار سنويا، يعادل نحو 35 بالمئة من إجمالي النفقات الشهرية في الظروف الطبيعية.
وفوق كل هذه الاقتطاعات، وما يتبقى للحكومة الفلسطينية، فإن تدهورا شهدته المنح الخارجية الموجهة للميزانية الفلسطينية، من متوسط 1.2 مليار دولار في عام 2012، إلى أقل من 350 مليون دولار بنهاية 2023.


وأدى تراجع المنح الخارجية إلى مفاقمة أزمة السلطة الفلسطينية المالية، ودفعها إلى التوجه للبنوك العاملة في فلسطين لطلب قروض مالية، ليصل الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة عند 14 مليار شيكل (3.8 مليارات دولار)، بنهاية الربع الأول 2024.


ولم تجد محاولات رئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى الذي أجرى زيارات إلى دول عربية وأوروبية، بالنفع، تجاه الحصول على منح مالية تساعد الحكومة في حل أزمتها القائمة.


وتنتظر الحكومة الحالية، أم التحديات بالنسبة لها، مرتبطة بجهود إعادة إعمار قطاع غزة الذي يتعرض للشهر الثامن على التوالي إلى حرب إسرائيلية، هي الأشد على الإطلاق.-(الأناضول)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
7f3a3bf7-8a6a-4d9e-89c9-43859b7fd821

الرئيس الصيني يدعو لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن الشرق الأوسط

منذ6 ساعة
thumbs_b_c_22efa27d473b6b69ee49bccf603b2f0e

إعلام إسرائيلي: لواء إضافي إلى رفح تمهيدا لتوسيع الهجوم

16 أيار 2024
382719

"مباحثات غزة": إشارات على نضوج اتفاق لهدنة في القطاع

09 أيار 2024
thumbs_b_c_c04220c65f108d3249605648d8dffc5f

أوستن وغالانت يبحثان خطة "إسرائيل" المحتملة للهجوم على رفح

02 أيار 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_5bad86ed202b259cd8f6f565f2893fa0

لواء احتياط إسرائيلي: استمرار الحرب قد يؤدي لانهيار "إسرائيل"

منذ1 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-30 at 12.14.57 PM

سنابل اليرموك يقيم ندوة وطنية احتفاءً بعيد الاستقلال

منذ2 ساعة
20231128111748reup-2023-11-28t111504z_1617649383_rc2mt3anv5pm_rtrmadp_3_global-poy-2023.h-730x438

الباحث الكندي إيريك والبيرغ: لعنة قابيل تلاحق "إسرائيل".. و”الهجرة العكسية” تؤكد قرب زوالها

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-30 at 11.16.56

شراكات إماراتية فاعلة في الحملات الإنسانية لإيصال المساعدات الى الاهل في غزة

منذ2 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

مع قيام جبهة الرفض الإسرائيلية.. هل ومتى وكيف قد تسقط حكومة نتنياهو؟

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ17 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ17 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ17 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 