المقاومة الفلسطينية تحبط مخططا لاحتلال "محور فيلادلفيا" كممر لمشروع التهجير

نادية سعد الدين

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تظل المفارقة السردية تُلازم قرار الاحتلال بمواصلة عدوانه ضد قطاع غزة، والذي جدده أمس، رغم خسائره العسكرية والاقتصادية الفادحة ومأزقه الحكومي وارتفاع وتيرة سخط الشارع الصهيوني، وفشل أهدافه، أسوة بتلقيه صفعة حديثة حينما أحبطت المقاومة الفلسطينية مخططه لاحتلال "محور فيلادلفيا"، بوصفه ممراً صهيونياً حيوياً لمشروعه بالتهجير.وتشخص غرابة مزاعم رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بإصراره على تحقيق أهدافه بعد دخول عدوانه شهره الرابع، لأجل مكاسب شخصية بعيداً عن معاكستها للوقائع الميدانية ولمواقف أوساط سياسية وعسكرية صهيونية بدأت تأخذ حيزها الأكبر لناحية وقف العدوان والتفاوض مع حركة "حماس" لإبرام صفقة جديدة لتبادل ألأسرى.غير أن وقف العدوان يعني بالنسبة "لنتنياهو" انتهاء صلاحية مستقبله السياسي وبدء محاكمة تهم الفساد، ولربما التحقيق في إخفاقات عملية 7 أكتوبر، بما يجعله يسعى لإطالة أمد حرب الإبادة الجماعية، عساه ينجز في وقتها الضائع ما أخفق به سابقاً قد يشفع له أمام الغضب الداخلي المتصاعد، على غرار تظاهر آلاف المستعمرين منذ 24 ساعة للمطالبة باستعادة أسراهم.وعلى وقع توتر الضفة الغربية حد الغليان إثر عملية طعن ودهس مستوطنين أسفرت عن مقتل أحدهم؛ فإن الاحتلال يرتكب المزيد من جرائمه، أسوة بـ 11 مجزرة جديدة أدت لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، بينما دخلت الصين على خط الدعوة لعقد مؤتمر دولي واسع لبحث الوضع في قطاع غزة، من دون رفع سقف التوقعات منه إزاء الدعم الأميركي والغربي للاحتلال.ويبدو أن الاحتلال يبحث عن أي صيغة "إنجاز" واهية عبر محاولة السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة، لغلق المنطقة الحدودية لعزل حركة "حماس" والقضاء عليها، باعتباره وفق تصريح "نتنياهو"، "أحد أهداف الحرب الجارية في غزة"، وسط تحذير فلسطيني من تلك الخطوة التي تعد باتجاه التهجير.ويسعى الاحتلال في إطار عمليته العسكرية الجديدة، لإبعاد المقاومة الفلسطينية من معبر "رفح" الواقع على المحور في أقصى جنوبي قطاع غزة، وتشمل معبر رفح، ولربما خيار نقل قوات احتلالية إلى معبر "فيلادلفيا" لاحقاً، حيث تزعم حكومة الاحتلال أن هذه الخطوة "استراتيجية إسرائيلية لهزيمة حماس"، ومنع تكرار عملية "طوفان الأقصى".ولكن خطة الاحتلال بشأن محور "فيلادلفيا" تلقت صفعة من خلال تصدي المقاومة الفلسطينية ميدانياً عبر محاور تلك المنطقة لأي تقدم أو مسعى للسيطرة العسكرية من قبل جيش الاحتلال، أو من خلال السيطرة الكاملة على الحدود.ويزيد من ذلك الموقف المصري الصلب الذي أكد "ضبط مصر لحدودها (مع قطاع غزة) والسيطرة عليها بشكل كامل".يأتي ذلك في ظل تواصل عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة؛ حيث أفاد الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، باستشهاد أكثر من 22 شخصًا وإصابة عدد آخر في قصف جوي كثيف استهدف وسط قطاع غزة.وأشار بصل إلى أن أكثر من 70 % من شمال قطاع غزة لم يعد صالحًا للحياة جراء قصف الاحتلال المتواصل، لافتاً إلى أن أكثر من 45 فردا من طواقم الدفاع المدني استشهدوا منذ بدء العدوان على القطاع.وشن الطيران الحربي الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما جددت المدفعية الصهيونية قصفها للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابات المئات بجروح متفاوتة.وتركزت الغارات الكثيفة على خانيونس، ودير البلح، ورفح، وسط قصف متواصل لمخيمي البريج والمغازي واستهداف خيام للنازحين في منطقة المواصي، بالتزامن مع اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من جيش الاحتلال، في مختلف مناطق التوغل، بينما احتدمت المعارك بمحاور التوغل بوسط وجنوب مدينة خانيونس.وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 33 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، جراء قصف الاحتلال لعشرات لمنازل في مدينة غزة، فيما وصف المتحدث باسم الهلال الأحمر الأوضاع في قطاع غزة بـ"الكارثية"، بسبب البرد الشديد وظروف النزوح.وبينما تكافح مدينة غزة لإعادة الحياة إلى شوارعها بعد تراجع دبابات الاحتلال من معظم شوارع المدينة منذ نحو عشرة أيام، فإن جيش الاحتلال يواصل تدمير المباني في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، ومنها مدرسة وروضة ومسجد بشمال النصيرات.وارتكب جيش الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية 11 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 125 شهيداً و265 إصابة، مما يؤدي لارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 24 ألف شهيد، و60 ألفاً و317 مصاباً، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.