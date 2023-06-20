المقاومة ترد على جريمة جنين بقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين بالضفة المحتلة

نادية سعد الدين

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في أول رد على جريمة الاحتلال في جنين التي أدت لاستشهاد 6 فلسطينيين؛ قتل أمس 4 مستوطنين إسرائيليين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، جراء تعرضهم لعملية إطلاق نار في محطة محروقات عند مدخل مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله، في الضفة الغربية، وسط توعد إسرائيلي بعملية عسكرية واسعة، مقابل تأكيد فلسطيني بجهوزية الرد.ويسود التوتر والاحتقان في أنحاء الضفة الغربية وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال فور تنفيذ العملية؛ بينما يتصاعد الخلاف الداخلي بين مؤسستي الاحتلال الإسرائيلي السياسية والأمنية على حساب الدم الفلسطيني، بشأن شن هجوم جديد ضد الضفة الغربية أكثر وقعا ودموية من العملية العسكرية الأخيرة في جنين، ما يعكس السلوك العنصري العنيف، بدون الاكتراث بالإدانات الدولية والأممية، في ظل الدعوات الفلسطينية لتصعيد المواجهة والرد.وعلى وقع رفع حالة التأهب الأمني؛ يبدو أن حكومة الاحتلال اليمينية لم تكتف بنتائج عملية جنين التي أدت لاستشهاد 6 فلسطينيين آخرهم أمجد الجعص (48 عاما)، متأثرا بإصابته خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها؛ إذ تمارس ضغوطا شديدة على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لإعادة تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، رضوخا للحملة التي يقودها جموع المستوطنين المتطرفين بإحكام السيطرة على منطقة جنين.وتزداد ضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، على قوات أمن الاحتلال لتنفيذ عملية كبيرة في الضفة الغربية، على خلفية "التطور في مستوى المقاومة الفلسطينية، لا سيما العبوات الناسفة التي يتم تصنيعها وتجهيزها في مخيم جنين وبالقرب منه والخشية من انتشارها في أنحاء أخرى من الأراضي الفلسطينية"، طبقا لما زعمته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.وما يزال جيش الاحتلال يعارض الشروع في عملية كبيرة بالضفة الغربية أو الانجرار وراء ضغوط تنفيذ السيطرة العسكرية الكاملة على شمالها، خشية تداعياتها السلبية على الكيان المحتل، خلافا لرأي ما يسمى جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" الذي ينسجم مع حكومة الاحتلال، أمام الغضب الفلسطيني العارم ضد جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.وبالنسبة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية؛ فإن تنفيذ عملية واسعة من قبل الاحتلال، أو الاحتلال الكامل لمنطقة محددة في الضفة الغربية واجتياحها، لن يؤديا إلى نتائج إيجابية، "بل سيؤديان فقط إلى تفاقم الأزمة، بطريقة قد تكون لها أيضا عواقب دولية سلبية"، وفق صحيفة "هآرتس".وعلى الرغم من تعالي الأصوات من قبل وزراء وأعضاء "كنيست" متطرفين بشن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، لكن أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، تستبعد أن ينفذ جيش الاحتلال عملية واسعة لأن نتائجها ستكون سلبية على الكيان المحتل، ولأن التصعيد الإضافي في الضفة الغربية سيكون له ردود فعل ضده.ووفق الصحيفة الإسرائيلية ذاته، فقد أظهر "الشاباك"، مؤخرا، موقفا مختلفا في المناقشات الأمنية الداخلية، مقارنة بجيش الاحتلال، حيث "يركز اهتمامه على مدى تعقيد العبوات الناسفة"، وخوفا من أن "تستخدم العبوات ذاتها، مستقبلا، ليس فقط لاستهداف جنود إسرائيليين، بل ضد أهداف إسرائيلية"، بحسب ادعاءاتها.وعلى وقع التوتر في الضفة الغربية؛ قرر جيش الاحتلال إلغاء اقتحامات مئات المستوطنين لـ"قبر يوسف"، شرقي مدينة نابلس، والتي كانت مقررة أمس، وذلك في أعقاب عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، في ظل خشيته من "العبوات الناسفة"، التي تسببت بتعطل مركبات عسكرية للاحتلال، "سلكية"، وبخاصة لأنها آخذة في التطور.وقالت مواقع الاحتلال الإلكترونية؛ إن جيش الاحتلال، يتحسب من وقوع عمليات فلسطينية، عقب العدوان الإسرائيلي على جنين، في ظل التقدم في طبيعة الأنشطة الفلسطينية المقاومة في الضفة الغربية.وقد تعطلت عدة مركبات عسكرية تابعة للاحتلال، عقب استهدافها بعبوات ناسفة، كما واجه جيش الاحتلال كمائن محكمة وضعتها المقاومة المسلحة في طرقات المدينة، وأدت إلى إعطاب عدد من آلياته، خلال انسحابها من جنين، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصره.وفي الأثناء؛ دعت الفصائل الفلسطينية بغزة، إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في جميع ساحات الاشتباك لاستنزافه وكسر شوكته وعنجهيته، مؤكدة أن محاولات استئصال المقاومة الفلسطينية في جنين لن تنجح.وحذرت الفصائل الفلسطينية، في مؤتمر صحفي أمس بغزة، من أن القدس والمسجد الأقصى المبارك خط أحمر، مشددة على أنها لن تسمح للاحتلال بفرض السيادة عليها أو تهويدها أو تقسيم أقصاها.ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لاستمرار وتكثيف الرباط في ساحات "الأقصى" للتصدي لعدوان واستفزازات المستوطنين واقتحاماتهم التي باتت تشكل خطرا كبيرا على قدسيته.وحملت الفصائل الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار عدوانها الممنهج والمبرمج على المسجد الأقصى، محذرة بأن هذا العدوان ستكون مآلاته وخيمة على الاحتلال، فالشعب الفلسطيني ومقاومته لن يقبلوا بذلك.وأكدت الفصائل أن العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب والأرض والمقدسات يستوجب العمل الجاد لتوحيد الصفوف وترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية وإعادة صياغة البرنامج الوطني المشترك على قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت ونبذ التعاون الأمني وسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من قيود أوسلو المدمرة.في غضون ذلك؛ دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، سلطات الاحتلال إلى وقف وإلغاء قراراتها للترويج لخطط بناء 4560 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات، والتي وصفها بأنها "مقلقة ومقلقة للغاية".وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعائقا كبيرا أمام الوصول إلى حل الدولتين والسلام طويل الأمد"، مضيفا أن "توسيع المستوطنات غير الشرعية هو قوة دافعة للتوترات والعنف في المنطقة، ويزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية".