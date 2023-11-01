الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المقاومة تعلن مقتل 7 أسرى في مجزرة جباليا

العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي يقدر بنحو 400 شهيد وجريح
العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي يقدر بنحو 400 شهيد وجريح
 أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة حماس، الأربعاء، مقتل 7 من المحتجزين في مجزرة جباليا الثلاثاء، منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.اضافة اعلان

وذكرت وزارة الداخلية في غزة أن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي يقدر بنحو 400 شهيد وجريح، لافتة إلى أن معظمهم من النساء والأطفال. وأضافت أن إسرائيل دمرت حيا سكنيا بالكامل وسط مخيم جباليا، الذي قالت إنه تعرض لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، فيما وصفته وزارة الصحة في غزة بأنه "إبادة جماعية" في شمال القطاع.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريحات صحفية إن عدد الضحايا كبير في مخيم جباليا وقد يناهز عدد الضحايا في القصف الذي طال مستشفى المعمداني.

وأضاف "نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانيات"، محذرا من أنه لم يعد يتوفر سرير واحد لعلاج الجرحى "نتيجة انهيار المستشفيات".

وقال القدرة "الطواقم الطبية لا تتوفر لديها مستلزمات العلاج لأن الاحتلال يمنع إدخالها. ونقص المستلزمات الطبية ينعكس سلبا على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم".

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على القطاع زاد إلى 8525 منهم 3542 طفلا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأضاف أنه تم استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 15 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة نتيجة الاستهداف وعدم إدخال الوقود. -وكالات


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