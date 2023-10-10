الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المقاومة تقتل "أشجع" جندي في قوات الاحتلال

كيف قتلت المقاومة في غزة "أشجع" جندي في قوات الإحتلال؟
كيف قتلت المقاومة في غزة "أشجع" جندي في قوات الإحتلال؟
استطاعت المقاومة الفلسطينية في غزة "حماس"، خلال عملية طوفان الأقصى المستمرة منذ 4 أيام، من إصابة وقتل الضابط إيلي جينسبيرج الحاصل على أوسمة الشجاعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان

في التفاصيل، ومع بدء الإعلان عن عملية طوفان الأقصى ودخول المقاومين إلى غلاف غزة وأسر العديد من جنود الاحتلال والإعلان عن قتلى في صفوفهم، أعلنت قوات الاحتلال عن أسماء بعض القتلى من قواتها. ليتبيّن منهم اسم الضابط إيلي جينسبيرج العسكري.

ويعد إيلي الضابط البحري مهما بالنسبة لإسرائيل لأسباب عدة من بينها؛ أنه حائز على أكبر عدد من أوسمة الشجاعة، لمشاركته في عدد غير محصور من العمليات" لقوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين.

وقال محللون، إن الإعلان عن مقتل أشجع جندي في قوات الاحتلال يعدّ خيبة أمل لزملائه ويحط من عزيمتهم، ويزيد من تخوفهم بالمواجهة المباشرة خصوصاً بعد التلميحات بتنفيذ عملية برية على القطاع.

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