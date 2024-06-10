الملك سلمان يأمر باستضافة ألف شخص من غزة لأداء الحج

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وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن هذه الاستضافة الاستثنائية للحجاج تأتي في إطار تخفيف ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى إعداد خطة لاستقبال ذوي الشهداء والمصابين وتمكينهم من أداء الحج بكل يسر وسهولة.