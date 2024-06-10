الملك سلمان يأمر باستضافة ألف شخص من غزة لأداء الحج

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، باستضافة 1000 شخص من ذوي
الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء فريضة الحج هذا العام بشكل استثنائي،
ليصل إجمالي عدد المستضافين من دولة فلسطين إلى 2000 حاج ضمن برنامج ضيوف خادم
الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.اضافة اعلان
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن هذه الاستضافة الاستثنائية
للحجاج تأتي في إطار تخفيف ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى
إعداد خطة لاستقبال ذوي الشهداء والمصابين وتمكينهم من أداء الحج بكل يسر وسهولة.