 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك سلمان يأمر باستضافة ألف شخص من غزة لأداء الحج

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، باستضافة 1000 شخص من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء فريضة الحج هذا العام بشكل استثنائي، ليصل إجمالي عدد المستضافين من دولة فلسطين إلى 2000 حاج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.اضافة اعلان

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن هذه الاستضافة الاستثنائية للحجاج تأتي في إطار تخفيف ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى إعداد خطة لاستقبال ذوي الشهداء والمصابين وتمكينهم من أداء الحج بكل يسر وسهولة.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
hajj-1920x1080

السعودية: سجن وتغريم من ينقل مخالفي أنظمة الحج

05 حزيران 2024
الحجاج

تقنية مبتكرة لتبريد طرق الحجاج في السعودية

03 حزيران 2024
جانب من مناسك الحج

بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة الحج اعتبارا من اليوم

02 حزيران 2024
جانب من مناسك الحج

بعد ضبط 20 ألف وافد.. السعودية تتوعد مخالفي أنظمة الحج

01 حزيران 2024
اقرأ أيضا
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

اقتحامات واسعة ينفذها الاحتلال في عدة بلدات بالضفة

منذ1 ساعة
جثامين شهداء في غزة

شهداء بينهم نساء وأطفال بقصف الاحتلال منزلا في غزة

منذ3 ساعة
ارتفاع حصيلة الشهداء

أكثر من 37 ألف شهيد و 8 مجازر جديدة في القطاع

منذ16 ساعة
مخيم النصيرات

الكويت وعمان تدينان مجزرة النصيرات

منذ18 ساعة
قوة إسرائيلية في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية

منذ19 ساعة
المسجد الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

اعتراف غربي متأخر بدولة فلسطين

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

من تسبب بهذه الحرب؟

ماهر أبو طير |اليوم

الأغنية في خدمة العدالة 

جهاد المنسي |اليوم

محطات في اليوبيل الفضي للملك

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الفلسطيني: تدمير شامل ومعاناة متفاقمة

أحمد عوض |اليوم

وقفة تأمل عميقة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

العالم أمام مسؤولياته

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات | منذ8 ساعة
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy
 