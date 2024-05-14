الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المنامة: انتهاء اجتماع تحضري لـ"قمة البحرين" وتفاؤل بمخرجاتها

قمة البحرين
قمة البحرين

انتهت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية الثالثة والثلاثين "قمة البحرين" والمقرر عقدها يوم الخميس بحضور القادة والزعماء العرب.

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وتم رفع جدول الأعمال ومشاريع القرارات لمجلس القمة على مستوى القادة.

 

من جهته، أبدى الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية، السفير حسام زكي، تفاؤلاً بشأن مخرجات القمة، مؤكدا ان قمة البحرين تتناول القضية الفلسطينية من كل جوانبها، لا سيما في ظل المستجدات الحالية المرتبطة باستمرار الحرب على قطاع غزة.


وقال في مؤتمر صحفي، إن القمة العربية الـ 33 سيصدر عنها اعلان المنامة، موضحا انه تم رفع جدول الأعمال ومشاريع القرارات لمجلس القمة على مستوى القادة الذي سيعقد الخميس.


وأكد أن الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب التي عقدت اليوم، شهدت نقاشات بشأن جميع القضايا التوافقية والخلافية.

 

وأكد أن كل ما يحدث من تطورات في الملف الفلسطيني أمور تستحق مواقف وقرارات عربية، وهو ما ستناقشه قمة البحرين لتحديد ما يمكن اتخاذه بشأنها. 


وقال: "كل ما سبق مطروح على جدول أعمال قمة البحرين، ومن المتوقع أن تصدر عن القمة قرارات بشأنها".

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