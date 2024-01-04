الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الموساد" يحذر أمهات الفلسطينيين المشاركين بهجوم 7 أكتوبر

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رجل يشارك بجهود إطفاء الحرائق الإسرائيلية في غزة
وجه رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" دافيد بارنياع، الأربعاء، تحذيرا إلى أمهات الفلسطينيين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي على المستوطنات والقواعد العسكرية في غلاف قطاع غزة.اضافة اعلان
وقال بارنياع وفق ما نقل عنه موقع "واللا" الإخباري: "على كل أم عربية أن تعلم، إن كان ابنها على علاقة بأحداث 7 أكتوبر فإن مصيره الموت".
وذكر الموقع، أن بارنياع كان يتحدث في جنازة الرئيس الأسبق لـ"الموساد" تسفي زامير الذي ترأس الجهاز ما بين 1968 و1974 وتم الإعلان عن وفاته الثلاثاء.
يأتي ذلك غداة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، مساء الثلاثاء، في الضاحية الجنوبية لبيروت، بصواريخ أطلقتها طائرة مسيرة، أسفر عن مقتل 6 آخرين، فيما لم تعلن تل أبيب رسميا مسؤوليتها عن اغتياله.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، شنت "حماس" في 7 أكتوبر 2023 هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.
وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت "22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.-(الأناضول)
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