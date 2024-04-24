"المياه" تضبط وتردم 30 بئرا مخالفة ومحطات معالجة وتحلية في الشونة الجنوبية

بلغ حصيلة الآبار المخالفة التي ضبطتها وردمتها وزارة المياه والري حتى يوم أمس الثلاثاء30 بئرا، بعد ضبط 12 أخيرا، في منطقة سويمة -الشونة الجنوبية.

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يأتي ذلك في إطار حملة مستمرة ومكثفة تقوم بها كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه حتى ساعة متاخرة مساء يوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومرتبات وأجهزة مديرية الامن العام كافة لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة سويمة /الشونة الجنوبية، وبمشاركة هيئة تنظيم قطاع الطاقة -شركة توزيع الكهرباء.

وتلك الآبار محفورة في أراض تعود للدولة واراضي مواطنين معتدى عليها بطريقة غير قانونية، حيث يقوم يعض الأفراد بسحب عشرات الالاف الامتار المكعبة يوميا من المياه ومعالجتها في محطات لمعالجة وتحلية المياه في منطقة سويمة -الشونة الجنوبية وبيعها بطريقة مخالفة لعدد من المنشآت السياحية والشاليهات في منطقة البحر الميت بطريقة مخالفة وتركيب عدادات لها مخالفة بواسطة تمديد خطوط ناقلة لتزويدها بكميات مسروقة.

وبالتفاصيل بينت الوزارة أنه وبناء على المعلومات المتوفرة استكملت الحملة جهودها في حتى ساعة متاخرة من مساءأمس في منطقة سويمة -الشونة الجنوبية حيث تم ردم الابار المخالفة ومصادرة مضخات ومحولات كهرباء وكيبلات لسحب الكهرباء من خطوط ضغط عالي لتزويد الابار ومحطات التحلية بـ 3 فاز بطريقة مخالفة لتزويد منظومة سحب المياه ومعالجتها وبرك وضخ المياه للمنشآت من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة وتمديدها الى عدد من البرك الكبيرة التي تتسع لعشرات الالاف الأمتار المكعبة وإعادة ضخها بعد معالجتها وتحليتها الى عدد من المنشآت السياحية والشاليهات بواسطة خطوط قطر 4 انش لعدة كيلو مترات في منطقة البحر الميت بمياه مخالفة .



واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية وكوادر شركة توزيع الكهرباء بفصل الكهرباء وردم الابار المخالفة وإزالة كافة البنية التحتية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة وكذلك الخطوط الممتدة لمسافات طويلة وفصل خطوط المياه المخالفة التي تزود المنشآت والشاليهات والعمل جار في الموقع حتى الان للكشف عن الاعتداءات الأخرى حيث سيتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.



وأكدت سلطة المياه ان حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية معربة عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والامن العام وكافة مرتباتها وضباطه والمجلس القضائي وهيئة تنظيم قطاع الطاقة -شركة توزيع الكهرباء والمواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.