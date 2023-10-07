السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الميثاق الوطني يدعو لوقف التصعيد ويؤكد ان عملية طوفان الأقصى رد فعل متوقع

حزب الميثاق الوطني
حزب الميثاق الوطني
أكد حزب الميثاق الوطني وقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في جميع الاراضي الفلسطينية، ورفضه لكافة اعمال العنف التي تمارسها سلطات الاحتلال لا سيما في عهد حكومة اليمين المتطرفة. اضافة اعلان

وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع 30 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد المومني اليوم السبت في محافظة الطفيلة أن عملية طوفان الاقصى نتاج لاعمال الظلم والقتل والأسر التي تمارسها سلطة الاحتلال، ورفضها للسلام، واعطاء الشعب الفلسطيني حقه في اقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، منوها الى أن إسرائيل ارتكبت كل ما هو محرم ومخالف للقوانين والمواثيق الدولية، ومارست أبشع الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.  

ودعا حزب الميثاق الوطني المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته عما تقوم به إسرائيل وامعانها في استمرار الاحتلال،  وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني الشقيق،  وايقاف محاولات التهويد المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مختلف المدن الفلسطينية بشكل عام والقدس الشريف بشكل خاص.          

كما أكد الميثاق الوطني دعمه لكافة الجهود التي يبذلها الاردن من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لبحث تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف التصعيد بكل أشكاله وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، ولوقف جميع الإجراءات الاستفزازية التي تكرس الاحتلال وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتدفع باتجاه التصعيد.
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