الناتو: لأوكرانيا الحق في ضرب أهداف مشروعة في روسيا

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الجمعة.وأشار ستولتنبرغ إلى أن السويد تساهم في الدفاع والأمن الجماعي بطرق مختلفة، وأنهم يعملون على إنشاء إطار "جيد وقوي" لدعم الناتو لأوكرانيا.وفي معرض تقييمه للحرب في أوكرانيا، التي أصبحت مشكلة أمنية للقارة الأوروبية، قال ستولتنبرغ: "كلما كان التزام الناتو طويل الأمد تجاه أوكرانيا أقوى، يمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل أسرع".وذكر أن أوكرانيا لها "الحق في الدفاع عن النفس" وأن هذا الحق "يشمل ضرب أهداف عسكرية مشروعة على أراضي روسيا الطرف المعتدي".وفي الآونة الأخيرة، بدأت الدول الغربية التي تقدم الدعم لأوكرانيا، لا سيما فرنسا وألمانيا، تطلق تصريحات لرفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي تبرعت بها خارج أوكرانيا.وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.