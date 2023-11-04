الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 47 شاحنة مساعدات لغزة باستثناء الوقود

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قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تسلمت، الجمعة، 47 شاحنة محمّلة بالمساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، فيما استمر منع دخول الوقود.وذكرت الجمعية، في بيان يوم أمس الجمعية 47 شاحنة من الأشقاء في الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، تحتوي على مياه ومواد غذائية ومستلزمات طبية وخيام وفرشات".وأوضحت أن "عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة بلغ 421 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة".ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوما "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما قتل 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل. الأناضول