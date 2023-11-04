السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 47 شاحنة مساعدات لغزة باستثناء الوقود

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 47 شاحنة مساعدات لغزة باستثناء الوقود
الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 47 شاحنة مساعدات لغزة باستثناء الوقود
قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تسلمت، الجمعة، 47 شاحنة محمّلة بالمساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، فيما استمر منع دخول الوقود.

وذكرت الجمعية، في بيان يوم أمس الجمعية 47 شاحنة من الأشقاء في الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، تحتوي على مياه ومواد غذائية ومستلزمات طبية وخيام وفرشات".

وأوضحت أن "عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة بلغ 421 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوما "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما قتل 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل. الأناضولاضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مساجد غزة

غزة: قصف الاحتلال دمر 54 مسجدا بشكل كلي

منذ 8 دقيقة
دما مبانٍ بعدوان الاحتلال على غزة

9257 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

منذ2 ساعة
انفجارات في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني على منازل المدنيين

9227 شهيدا حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة

منذ16 ساعة
نصر الله

نصر الله: دخلنا معركة طوفان الأقصى منذ 8 أكتوبر وجبهتنا مفتوحة على كل الاحتمالات

منذ17 ساعة
398222

إرث الهزيمة لنتنياهو تحت المجهر بعد طوفان الأقصى

02 تشرين الثاني 2023
395154

ناشونال إنتريست: حرب حماس أكثر خطورة بالنسبة لـ"إسرائيل" من حرب 1973

02 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

مآلات الحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات | منذ11 ساعة
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات | منذ11 ساعة
image_1651523552181192326-1296x700

محلل عسكري إسرائيلي: إنجازات جيشنا "شكلية".. وحماس تقاتل ببسالة

ترجمات | منذ19 ساعة
مستوطنون يستعدون للاعتداء على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال - (أرشيفية)

تحت ستار معركة غزة، المستوطنون يهودون المنطقة (ج)

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
‏علما فلسطين و"حزب الله" يرفرفان في بلدة الخيام، جنوب لبنان، 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

متى سيدخل "حزب الله" اللبناني المعركة؟‏

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
Untitled-1

‏إسرائيل تواجه "مهمة شبه مستحيلة" في غزة‏

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
 