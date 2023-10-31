الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الهلال الأحمر الفلسطيني: رفع عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى 100 لم يطبق للآن

شاحنات تحمل مساعدات تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. (أ ف ب)
شاحنات تحمل مساعدات تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. (أ ف ب)
قال مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة رائد النمس،الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بنوعية ما يدخل من مساعدات، وبالتالي لا يوجد ضمانة لوصول ما يلزم القطاع فعليا.اضافة اعلان
وأضاف الهلال الأحمر في غزة في تصريح لـ"المملكة"أنه لم يتم تطبيق رفع عدد الشاحنات التي ستدخل إلى غزة إلى 100 شاحنة يومياً حتى الآن.
أعرب البيت الأبيض الاثنين، عن "ثقته" بأن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل إلى نحو 100 يوميا خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "المرحلة الأولى التي تحدثنا مع الإسرائيليين بشأنها هي محاولة (زيادة عدد الشاحنات) إلى 100 يوميا... نحو واثقون من قدرتنا على بلوغ ذلك خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن نحو 45 شاحنة عبرت الأحد.
وقال النمس إنه عند استقبال شاحنات المساعدات فإنها تخضع للتفتيش في معبر "العوجة" عن طريق الجانب الإسرائيلي.
"هناك مئات الشاحنات المكدسة التي تحمل جميع المستلزمات سواء المهمة أو الأقل أهمية وبالتالي نحن لا نتحكم بمسألة دخول شاحنة بعينها ولا نعرف أساسا ماذا تحمل هذه الشاحنات إلا عندما تدخل إلينا" وفق النمس
وتابع: "هناك شاحنات محملة بالوقود والمحروقات لكن إسرائيل ترفض دخولها".
وحول عدد الشاحنات التي جرى استقبالها خلال اليومين الماضيين قال النمس إن عددها 44 شاحنة.
وبين أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهد منها 4 مسعفين وتم خروج 10 سيارات إسعاف عن الخدمة جراء الاستهداف المباشر وغير المباشر، وتم إصابة العديد من مقرات الجمعية مثل مستشفى القدس ومقر شمال غزة ومحيط مستشفى الأمل في خان يونس التابع للهلال الأحمر، وجميعها تعرض لأضرار، إضافة إلى تهديد مستشفى القدس بالإخلاء.

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