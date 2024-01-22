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الإثنين 22 كانون الثاني 2024
9:32 ص
الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال كليا مع طواقمنا في خان يونس
الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال كليا مع طواقمنا في خان يونس
رصد الهلال الأحمر الفلسطيني وجود دبابات إسرائيلية قرب مستشفى الأمل، وأكد أنه فقد الاتصال كليا مع طواقمه في خان يونس.
من جانبه، تحدث مراسل الجزيرة عن اشتباكات متواصلة وقصف إسرائيلي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس.
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