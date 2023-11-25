اليوم الثاني من الهدنة: إطلاق 42 فلسطينياً و13 إسرائيلياً

أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تلقيها قائمة إضافية بأسماء 42 أسيرا وأسيرة فلسطينية سيتم إطلاق سراحهم في إطار الجولة الثانية من عملية التبادل.

وقالت مصلحة السجون في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وردتنا قائمة بأسماء 42 أسيرا فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم اليوم السبت".

وأضافت أنه "سيتم نقل الأسرى حوالي الساعة 13:30 إلى سجن عوفر (بالضفة)، حيث سيتم التعرف عليهم من قبل الصليب الأحمر وانتظار وصول الأسرى الإسرائيليين".

وبحسب المصدر ذاته، سيتم بعد ذلك نقل الأسرى المفرج عنهم إلى المعابر عبر الصليب الأحمر وتحت حراسة شرطة الحدود.

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وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (السبت) حركة «حماس» ستطلق سراح 13 إسرائيلياً محتجزين في قطاع غزة، وذلك في اليوم الثاني للهدنة.

وتمت أمس أول عملية تبادل بين «حماس» وإسرائيل بموجب اتفاق هدنة بين الطرفين برعاية قطرية - مصرية - أميركية. وشمل التبادل إفراج «حماس» عن 13 محتجزاً من النساء والأطفال الإسرائيليين، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلا من النساء والأطفال. وتم الإفراج أيضا عن عشرة تايلانديين وفيليبيني واحد من بين الرهائن المحتجزين في غزة.-(وكالات)