اليونيسف: 9 من كل 10 أطفال في غزة يواجهون نقصا بالغذاء

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الخميس، إن 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون من نقص خطير في الغذاء، وأن سوء التغذية يزيد من الخطر على الحياة في القطاع.

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وذكرت اليونيسف في تقرير نشرته حول نقص الغذاء لدى الأطفال، أن 181 مليون طفلا حول العالم دون سن الـ5 أعوام يواجهون "نقصا خطيرا" في الغذاء.



وأضاف التقرير أن هؤلاء الأطفال "أكثر عرضة للمعاناة من الهزال الذي يهدد حياتهم بنسبة 50 بالمئة".



وأوضح أن 65 بالمئة من هؤلاء الأطفال يعيشون في 20 دولة، وأن 64 مليون طفل متأثرين بنقص الغذاء الخطير يعيشون في جنوب آسيا، بينما يعيش 59 مليون طفل في جنوب الصحراء الكبرى.



وأشار إلى 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون "نقصا خطيرا" في الغذاء منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وأفاد "الوضع في غزة يظهر أن الأسر غير قادرة على تلبية الاحتياجات الغذائية لأطفالها، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأطفال".



كما دعا التقرير الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع نقص الغذاء لدى الأطفال.



والاثنين، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من أن 3 آلاف و500 طفل في القطاع يواجهون خطر الموت جوعا؛ جراء القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



والأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن وفاة طفلين بسبب سوء التغذية في مستشفيات مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق جولييت توما مديرة التواصل والإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".-(الأناضول)