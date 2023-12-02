انتشال جثامين 300 شهيد من مستشفى الشفاء ومحيطه خلال الهدنة

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أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، أنه انتشل 300 شهيد من مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، شمال القطاع، خلال أيام الهدنة التي استمرت 7 أيام.وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني محمود بصل: "انتشلنا من مستشفى الشفاء ومحيطه 300 شهيد خلال أيام الهدنة".وأضاف بصل أن "أعدادا كبيرة من الشهداء في محيط مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر بمدينة غزة لم تستطع الفرق انتشالها بسبب تواجد قوات الاحتلال".وأكد المتحدث الحاجة بشكل ضروري وعاجل إلى آليات للاستمرار بالعمل وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في آخر حصيلة لها، ارتفاع عدد الشهداء منذ انتهاء الهدنة إلى 240.وكانت القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، اقتحمت مستشفى الشفاء بزعم أن مقاتلي حماس يعملون من عدة أماكن في أنفاق تحت المستشفى.