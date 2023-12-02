السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انتشال جثامين 300 شهيد من مستشفى الشفاء ومحيطه خلال الهدنة

جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، أنه انتشل 300 شهيد من مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، شمال القطاع، خلال أيام الهدنة التي استمرت 7 أيام.
اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني محمود بصل: "انتشلنا من مستشفى الشفاء ومحيطه 300 شهيد خلال أيام الهدنة".

وأضاف بصل أن "أعدادا كبيرة من الشهداء في محيط مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر بمدينة غزة لم تستطع الفرق انتشالها بسبب تواجد قوات الاحتلال".

وأكد المتحدث الحاجة بشكل ضروري وعاجل إلى آليات للاستمرار بالعمل وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في آخر حصيلة لها، ارتفاع عدد الشهداء منذ انتهاء الهدنة إلى 240.

وكانت القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، اقتحمت مستشفى الشفاء بزعم أن مقاتلي حماس يعملون من عدة أماكن في أنفاق تحت المستشفى.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
قصف إسرائيلي "وحشي" على غزة

صحة غزة: الاحتلال أصبح أكثر وحشية بعد الهدنة

منذ2 ساعة
نازحون من الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

مليون و800 ألف نازح في غزة

منذ4 ساعة
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تدخل غزة عبر معبر رفح بعد ساعات من بدء هدنة بين حماس والاحتلال

حكومة غزة: القطاع يحتاج لألف شاحنة مساعدات يوميا للتعافي

28 تشرين الثاني 2023
نازحون قسرا من الدمار في غزة

بعد 75 عاماً لإيصال الحقيقة للعالم الغربي.. يبدو أن الرسالة وصلت!

28 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
قصف إسرائيلي "وحشي" على غزة

صحة غزة: الاحتلال أصبح أكثر وحشية بعد الهدنة

منذ2 ساعة
مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة (رويترز)

الاحتلال يطالب أهالي مناطق في خان يونس بالإخلاء

منذ3 ساعة
قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس (فيديو)

منذ3 ساعة
نازحون من غزة خلال أيام التهدئة - (رويترز)

الاحتلال يطالب سكان أحياء عدة في غزة بمغادرة منازلهم

منذ3 ساعة
نازحون من الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

مليون و800 ألف نازح في غزة

منذ4 ساعة
كان الزغل الطفل الوحيد الذي يمكث في الحبس المنزلي، من بين 69 طفلاً مقدسياً أسيراً شملتهم الصفقة

هشّم الاحتلال جمجمته بـ30 رصاصة.. قصة أصغر أسير محرر من الحبس المنزلي

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 