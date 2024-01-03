الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انتقادات لإسرائيل بواشنطن وبن غفير: لسنا نجمة أخرى على العلم الأميركي

RC2J74AETL9D-1704240469
بن غفير: أميركا أفضل صديق لنا لكن سنفعل ما هو أفضل لإسرائيل
تواصلت الانتقادات في واشنطن تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة وخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع، في حين رد وزير إسرائيلي بالقول إن بلاده "ليست نجمة أخرى على العلم الأميركي" في إشارة إلى استقلالية قرارها.اضافة اعلان
وفي تصريح جديد مناهض للحرب، قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "غير متناسب وغير أخلاقي". ودعا "إلى وقف التمويل الأميركي لحرب نتنياهو غير الأخلاقية على الشعب الفلسطيني".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ترفض تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
وفيما بدا ردا على الموقف الأميركي الرافض لدعوته، قال بن غفير "لسنا نجمة أخرى على العلم الأميركي، والولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا لكن سنفعل ما هو أفضل لإسرائيل"، في إشارة إلى عدم ارتباط تل أبيب بالحليف الأميركي في اتخاذ قراراتها.
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال مع الوزير الإسرائيلي في مجلس الحرب بيني غانتس إن "التصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة غير مقبولة وتتعارض مع حل الدولتين".-(الجزيرة نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1-1704217838

اغتيال العاروري.. هل أشعل الاحتلال الإسرائيلي فتيل المواجهة الكبرى؟

منذ2 ساعة
الصحة العالمية: استهداف الاحتلال للهلال الأحمر في غزة " غير مقبول"

الصحة العالمية: استهداف الاحتلال للهلال الأحمر في غزة " غير مقبول"

منذ2 ساعة
386834 (1)

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في شمال غزة

منذ2 ساعة
آثار الدمار الذي خلفه الانفجار إثر استهداف الاحتلال لمكاتب حماس في مبنى بالضاحية الجنوبية ببيروت أمس - (وكالات)

"تفجير بيروت".. الاحتلال يوسع الحرب هربا من غزة

منذ13 ساعة
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى

70 شهيدا وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة

منذ21 ساعة
أطفال غزة

ما هي “نظرة الألف ياردة” التي تهدد عيون أطفال غزة؟

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

فجوة الرأي العام في فلسطين وإسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا قالوا في الحرية والعنف وعنهما؟ (1-3)

حسني عايش |اليوم

ما بعد غزة

سائد كراجة |اليوم

أزمة حقيقية في أندية المحترفين

خالد خطاطبة |اليوم

في غزة أكبر حمية غذائية مفروضة في التاريخ: الإبادة بواسطة التجويع

د.منذر الحوارات |اليوم

رياح التغيير تكشف المستور وتستدعي "مرحلة معدلة" من حرب غزة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات | منذ14 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات | منذ14 ساعة
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات |31 كانون الأول 2023
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات |31 كانون الأول 2023
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
 