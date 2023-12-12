الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض كميات الإنتاج الصناعي لتشرين أول بنسبة 2.13%

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مؤشر انخفاض كميات الإنتاج الصناعي
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي والذي رصد انخفاضاً نسبته (2.13%) لشهر تشرين أول من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، وانخفاضا بنسبة (2.14%) مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه من عام 2022. أما على المستوى التراكمي فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للعشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة (2.52%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022. اضافة اعلان

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين أول من عام 2023 ما مقداره 91.02 مقابل93.00 لنفس الشهر من عام 2022، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين أول من عام 2023 ما مقداره 91.02 مقابل 93.02 مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه من عام 2023. وعلى المستوى التراكمي للعشرة أشهر الأولى من عام 2023 فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ما مقداره 90.54 مقابل 92.88 لنفس الفترة من عام 2022 علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).

وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين أول من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 انخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة (3.32%) والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.0%. في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 6.55% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، وارتفعت "كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 4.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين أول من عام 2023 مقارنة مع شهر  أيلول من عام 2023 نتيجة لانخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة (2.22%) والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.0% و"كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة (9.10%) والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%، في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 3.91% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للعشرة أشهر الأولى من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022، فقد انخفضت "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة (3.35%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.55% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، وارتفعت "كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 3.02% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.
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