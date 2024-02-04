انطلاق فعاليات مؤتمر "فلسطين جوهر الصراع العربي الإسرائيلي"

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شارك رئيس مجموعة السلام العربي علي ناصر محمد ‏والأمين العام للمجموعة المهندس سمير حباشنه صباح اليوم السبت في فعاليات مؤتمر "فلسطين جوهر الصراع العربي الإسرائيلي" الذي تنظمه نقابة اتحاد كتّاب مصر، برعاية رئيس الاتحاد الدكتور علاء عبد الهادي وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية الأسبق عمرو موسى والكاتب عبد الله السناوي وأمين عام المؤتمر الشاعر مصباح المهدي.وتناول المتحدثون جوانب الصراع العربي الإسرائيلي وقضية العرب الأولى قضية فلسطين وحرب الإبادة التي تتعرض لها غزة والمدن الفلسطينية منذ نحو 4 أشهر وما تشهده المنطقة جرّاء هذه الحرب الوحشية من توترات في البحر الأحمر واليمن والعراق وسورية ولبنان.وتحدث ناصر عن الجهود التي تقوم بها مجموعة السلام العربي لدعم قضية الشعب الفلسطيني وتوحيد قياداته في قيادة موحدة تناضل من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.ودعا الحباشنه إلى ضرورة قيام مشروع عربي يعيد للأمة وحدة الموقف والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي وإحياء مفهوم الأمن القومي حمايةً للأرض والثروات العربية واخترتم سيادة أقطارنا وإنهاء التدخلات الأجنبية بشؤونها؛ بما في ذلك اتخاذ موقف موحد من القضية الفلسطينية تحقيقاً لطموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.وتناول موسى الجهود السياسية التي تبذل حاليا، وضرورة أن تتوحد الجهود العربية حتى لا يتم الالتفاف على ما قدمته المقاومة الفلسطينية من تطور نوعي في مسار القضية التي أصبح العالم جميعا ولأول مرة يؤيد الرواية الفلسطينية في مواجهة العدوان والإبادة الجماعية الصهيونية للشعب الفلسطيني.