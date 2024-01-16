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الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
1:57 م
انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة لليوم الخامس
دمار هائل في غزة بسبب القضف الإسرائيلي المتواصل على القطاع
أفادت قناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، بأن خدمات الاتصالات والإنترنت ما تزال مقطوعة عن غزة لليوم الخامس على التوالي.
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غزة
طوفان الاقصي
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