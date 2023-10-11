انقطاع الكهرباء كليا عن غزة

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انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة اليوم الأربعاء، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي على القطاع المحاصر.وقال رئيس سلطة الطاقة في غزة ظافر ملحم إن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود.وتحدث الناطق باسم شركة كهرباء غزة محمد ثابت لقناة "المملكة"، عن نفاد مخزون الوقود من محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بسبب إغلاق قوات الاحتلال للمعابر أو تدميرها.وأشار ثابت إلى أن 2.5 مليون فلسطيني في غزة معرضون للعطش بسبب انقطاع الكهرباء التي تساعد في سحب مياه الشرب والاستخدام اليومي.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها بدأت بإجراءات تقنين خدماتها الصحية والمساندة وتوجيه طاقة المولدات الكهربائية المحدودة لاستمرار الخدمات الطارئة والحساسة.وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن خدماتها وجهت لإنقاذ "الجرحى والمرضى بالحد الممكن مع اشتداد العدوان الإسرائيلي وقطع الكهرباء وعدم توفر الوقود للمستشفيات".