السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت عن غزة

غزة تحت القصف
غزة تحت القصف
أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية "بالتل" و"أوريدو فلسطين"، مساء الجمعة، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.اضافة اعلان

وقالت "بالتل" في منشور لها عبر (فيسبوك): "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكل خدمات الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

بدورها، قالت "أوريدو" في منشور مماثل: "مع استمرار العدوان على قطاع غزة فقد تكرر قبل قليل تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت، مما أدى لتوقف كامل خدماتنا جنوب ووسط قطاع غزة".

يشار إلى أن هذه المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل مع قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نتيجة تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية ونقص الوقود بسبب الحصار.
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