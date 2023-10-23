الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انهيار وشيك يهدد المنظومة الصحية في غزة مع خلو المساعدات المتوفرة من الوقود

قافلة مساعدات مصرية لأهل غزة
قافلة مساعدات مصرية لأهل غزة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن شاحنات المساعدات التي وصلت خلال اليومين الماضيين إلى قطاع غزة، لم تشمل أي كميات وقود رغم الحاجة الملحة والعاجلة له لضمان استمرار عمل المنظومة الصحية والخدماتية في القطاع، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية مهددة بانهيار وشيك مع نفاد الوقود.اضافة اعلان

وأكد المكتب الإعلامي في بيان اليوم الاثنين، أنه منذ بداية العدوان على غزة لم يتم إدخال أي نوع من الوقود إلى القطاع، بالرغم من النداءات العاجلة والمتكررة التي تدعو إلى ضرورة إدخال الوقود من أجل استمرار عمل المستشفيات والمراكز الصحية، لافتا إلى أن الوقود المتوفر حاليا لا يكفي لاستمرار عمل المنظومة الصحية في القطاع، ما يشكل تهديدا مباشرا على حياة المدنيين.

يشار إلى أن المجتمع الدولي طالب بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات والإمدادات الدوائية والوقود إلى القطاع والعمل على إخراج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج غزة، مؤكدا أن كارثة ستقع في القطاع في حال عدم فتح المعابر لدخول المساعدات الطبية والغذائية للمدنيين الذين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. (بترا)
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