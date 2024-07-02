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الثلاثاء 02 تموز 2024
2:52 ص
بأوامر إسرائيلية.. إخلاء مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس
مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس - (أرشيفية)
أكدت مصادر طبية فلسطينية، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، إخلاء مستشفى غزة الأوروبي جنوبي خان يونس، بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء المناطق الشرقية للمدينة.
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وأشارت المصادر إلى إخلاء طارئ للمرضى والنازحين في مستشفى غزة الأوروبي، وإزالة خيام النازحين من المستشفى، إضافة إلى أن الطواقم الطبية نقلت الأجهزة الضرورية إلى مستشفى ناصر.
فلسطين
غزة
مستشفى
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