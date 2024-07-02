 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بأوامر إسرائيلية.. إخلاء مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس

مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس - (أرشيفية)
مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس - (أرشيفية)
أكدت مصادر طبية فلسطينية، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، إخلاء مستشفى غزة الأوروبي جنوبي خان يونس، بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء المناطق الشرقية للمدينة.اضافة اعلان

وأشارت المصادر إلى إخلاء طارئ للمرضى والنازحين في مستشفى غزة الأوروبي، وإزالة خيام النازحين من المستشفى، إضافة إلى أن الطواقم الطبية نقلت الأجهزة الضرورية إلى مستشفى ناصر.
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