بأوامر إسرائيلية.. إخلاء مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس

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وأشارت المصادر إلى إخلاء طارئ للمرضى والنازحين في مستشفى غزة الأوروبي، وإزالة خيام النازحين من المستشفى، إضافة إلى أن الطواقم الطبية نقلت الأجهزة الضرورية إلى مستشفى ناصر.