الخميس 10 آب 2023
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بؤس وفقر مدقع.. مخيمات وأطفال منسيون شمال شرق سورية

مخيمات وأطفال منسيون شمال شرق سورية
مخيمات وأطفال منسيون شمال شرق سورية
 تعاني المخيمات المنسية في شمال شرق سورية من شح في الخدمات والمساعدات، ولعل الأكثر تضررا هي المخيمات العشوائية التي تشكل غالبية هذه المخيمات في تلك المنطقة، حيث يعاني أهلها من ظروف أسوأ من ظروف النازحين في المخيمات الرسمية.اضافة اعلان
وتضم مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، خصوصا في محافظتي الرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق)، عشرات المخيمات العشوائية التي تؤوي مدنيين فروا من مناطق عدة على وقع المعارك بين أطراف مختلفة من النزاع السورية المتواصل منذ العام 2011.
ففي شمال سورية، تشكو رحمة الحمود من ظروف معيشية صعبة مع شح المساعدات وسوء الخدمات ودرجات حرارة خانقة تحول يومياتها إلى جحيم، كما هي حال عشرات آلاف النازحين في مخيمات عشوائية منسية.
وقالت الحمود (33 عاما)، وهي أم لأربعة أطفال قتل والدهم في الحرب، "يمرض أطفالنا بشكل متكرر، يعانون من حرارة وحالات إسهال وتقيؤ، الخيمة حارة جدا ولا نستطيع الجلوس داخلها في فترة الظهيرة".
وأضافت "المساعدات قليلة والمنظمات لا تعترف بهذا المخيم، لو كانت تساعدنا كل شهرين أو ثلاثة، لاستطاع الناس العيش" بشكل أفضل.
وقالت "نحن منسيون بشكل كامل: لا مواد تنظيف والخيم مهترئة، تدخل الشمس منها" بينما تتجاوز درجات الحرارة عتبة الأربعين.
ففي المخيم اليوناني حيث تعيش والذي اكتسب اسمه من مطعم يحمل الاسم ذاته على ضفاف نهر الفرات عند أطراف مدينة الرقة، تتعالى أصوات أطفال يركضون بين خيم مهترئة تحت أشعة شمس حارقة، وتنقل نساء المياه في أوعية تملأها من صنبور في باحة المخيم، فيما تنهمك طفلة بغسل الأطباق قرب خزان مياه. وتقول الحمود التي تعمل وأولادها الثلاثة كإجراء، "كلمة منسيين قليلة لوصف الظروف التي نعيشها في المخيم".
وتحوي محافظة الرقة التي شكلت المعقل الأبرز لتنظيم داعش في سورية، قبل دحره منها في تشرين الأول/أكتوبر 2017، العدد الأكبر من المخيمات العشوائية، وفق الإدارة الذاتية الكردية.
وتكاثرت شيئا فشيئا مخيمات النازحين الفارين من المعارك الدامية في البلاد على وقع النزاع وتوسعه من منطقة الى أخرى، في شمال غرب البلاد الخارج عن سيطرة النظام، ينتشر أكثر من ألف مخيم نظامي وعشوائي لنازحين يعتمدون بشكل أساسي على مساعدات المنظمات الدولية العابرة للحدود.
ففي مناطق سيطرة الأكراد (شمال وشمال شرق)، أشار مسؤول المخيمات والنازحين لدى الإدارة الذاتية شيخموس أحمد إلى وجود عشرات المخيمات العشوائية بالإضافة إلى 16 مخيما نظاميا، بينها مخيما الهول وروج الذائعا الصيت كونهما يؤويان أفرادا من عائلات داعش.
وتشكل المواقع العشوائية 79 % من مخيمات النازحين في الرقة، وفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي يعتبر تلك المخيمات الأكثر "هشاشة" وعرضة لتداعيات حالات الطقس القاسية جراء "غياب التخطيط والبنى التحتية والإدارة".
أما في مخيم سهلة البنات عند الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة الرقة، توجد كوم من البلاستيك والحديد تباع عادة لسيارات تجمع الخردة تجوب المخيم القريب من مكب نفايات.
ويعتمد غالبية المقيمين في المخيم على مدخول يوفره البحث بين القمامة عن مواد يمكن بيعها. ويمكن رؤية نساء وأطفال يحملون أكياسا على ظهورهم بينما يغطي السواد أيديهم ووجوههم المرهقة يجوبون المكان قرب المكب.
من جهتها، أوضحت النازحة من محافظة دير الزور (شرق) شكورة محمد (30 عاما) بعد عودتها من جمع البلاستيك قائلة "ما من مساعدات تأتي الى المخيم، يعمل الناس في القمامة ويبحثون عما يمكنهم بيعه لشراء الخبز وتأمين مصروفهم اليومي". وتتابع "الوضع سيء هنا وحالة المخيم مأساوية، في الصيف ما من مياه باردة"، مضيفة أنه منذ بدء النزاع "نحن منسيون. لو تذكرنا الناس، لما وصلنا إلى هذه الحال".
وعلى غرار غالبية قاطني المخيم، ناشدت محمد بينما تغرورق عيناها بالدموع، المنظمات الإنسانية تقديم المساعدات، قائلة "يجهد الرجال والنساء والأطفال هنا لأجل لقمة العيش".
بدورها أكدت تانيا إيفانز من منظمة الإغاثة الدولية أن المخيمات العشوائية في الشمال الشرقي يمكن اعتبارها "منسية"، مشددة على ضرورة زيادة الاهتمام بها، وتمويلها والدفع نحو جهد مستدام تجاهها من المجتمع الدولي.
إلى ذلك  مددت سورية، أول من أمس، السماح للأمم المتحدة بإدخال مساعدات إنسانية من تركيا عبر معابر حدودية إلى مناطق خارجة عن سيطرتها في الشمال.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى توصل المنظمة والحكومة السورية لتفاهم يسمح باستخدام معبر باب الهوى الحدودي لإدخال المساعدات الإنسانية لمدة 6 أشهر، وفقا للمبادئ التي تسمح بالاستقلالية في عمليات الأمم المتحدة.
في الوقت نفسه نددت الأمم المتحدة بشروط سورية ووصفتها بأنها "غير مقبولة" رغم إعلان الحكومة السورية السماح بإدخال المساعدات عن طريق معبر باب الهوى.
فقد اشترطت الحكومة السورية التنسيق الكامل معها، وعدم التواصل مع ما وصفته "منظمات إرهابية" في إشارة إلى هيئة تحرير الشام، الفصيل الموالي سابقا لتنظيم القاعدة الذي يسيطر عمليا على المعبر.
كما رحبت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إري كانيكو في نيويورك بتمديد الإذن لاستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين التركيين لمدة 3 أشهر ولغاية 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وسمحت آلية أنشئت في العام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى سكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غرب سورية من دون الحصول على موافقتها، ونددت الحكومة في دمشق آنذاك بالآلية واعتبرتها "انتهاكا" لسيادتها.
ويأتي التمديد في وقت انتهى فيه أمد إعفاء أميركي وأوروبي، أول من أمس، كان يسمح ببعض المعاملات المرتبطة بالمساعدات الإنسانية بعد الزلزال.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن التصريح كان محدود الوقت، واستهدف تعزيز التراخيص الإنسانية الحالية للإغاثة من الكوارث وضمان حصول السوريين المتضررين على المساعدات الطارئة بعد الزلزال.
وأكد المتحدث أن التراخيص الأميركية التي تسهل عمل منظمات الإغاثة والأمم المتحدة ما زالت سارية المفعول.
وحذرت مديرة المجلس النرويجي للاجئين في سورية إيما فورستر من أن انتهاء صلاحية الإعفاء سيعيق سرعة وكفاءة الاستجابة الإنسانية في سورية.
يشار إلى أن نحو 3 ملايين شخص، غالبيتهم نازحون، يقطنون في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,1 مليون شخص في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال حلب، ويحتاج غالبيتهم إلى مساعدات ملحة بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال.-(وكالات)
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