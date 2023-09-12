الأربعاء 13 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

بإقليم الحوز.. ظل الزلزال ساكنا لقرن قبل أن يضرب بقوة قرى بمراكش

ظل الزلزال ساكنا لقرن قبل أن يضرب بقوة قرى بمراكش
ظل الزلزال ساكنا لقرن قبل أن يضرب بقوة قرى بمراكش
 إقليم الحوز، في تلك البقعة الوادعة سكن الزلزال، لقرن قبل أن ينفجر وراءه مخلفا دمارا هائلا وجثثا بالآلاف.
فقد كانت تلك البقعة الوادعة لوقت قريب إحدى الوجهات المفضلة للزوار من عشاق السياحة الجبلية وتسلق الجبال؛ وأصبح اسمها اليوم مقترنا بزلزال قوي مدمر لم يعرف المغرب مثله.اضافة اعلان
تحناوت، وإسني، ومولاي إبراهيم، وستي فاطمة، ويرغان، وإيجوكاك، وثلاث نيعقوب، وتنمل، وأغمات، وأوكايمدن، وأمزميز، وأغبالو؛ هي أسماء لمناطق في حضن سلسلة جبال الأطلس كانت ومدن وقرى أخرى غيرها محجا للسياح وعشاق التاريخ، وكل واحدة منها الآن تحمل هما ثقيلا ثقل الركام الذي بات يغطي كثيرا من معالمها.
صمت غريب يلف الطريق المؤدية إلى مدينة تحناوت (أهم مدن الإقليم)، وعادة ما كانت تعج هذه الطريق بالغادين والرائحين، لكنها راهنا شبه فارغة، إلا من أسر منتشرة هنا وهناك تحت الأشجار، نصبت لها ما يشبه الخيام من قطع ثياب منزلية رُبطت بأغصان الأشجار، تحفظ بها خصوصيتها من أنظار المارة، خاصة الصحفيين الذين باتوا بسبب الزلزال- أكثر من يزور المنطقة في الوقت الحاضر.
وابتداء من مدخل مدينة مراكش إلى الطريق المؤدية إلى مدن وقرى إقليم الحوز، تفترش الأسر الحدائق العمومية وكل منطقة بعيدة عن الأبنية العالية، وتحرص على ضمان بعض خصوصيتها.
تحناوت شبه فارغة من سكانها، والدكاكين البسيطة التي تشكل شريان الحياة بالنسبة للناس الآن مغلقة، وحتى جل محطات الاستراحة السياحية بقرية إسني أقفلت أبوابها، وعشرات الكراسي التي وضعت في المنطقة المطلة على الجبال الشاهقة فارغة الآن من السياح والمسافرين الذين اعتادت المنطقة استقبالهم في هذا الوقت من العام.
وفي الشارع الرئيسي بمدينة إسني، انتشر عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وقوات من الجيش، بعضهم ينظم حركة المرور على الطريق الرئيسية الوحيدة، والبعض الآخر يضمن الأمن خلال توزيع المساعدات، في حين يساعد آخرون في نصب الخيام التي جلبت خصيصا لاحتضان العائلات التي باتت بلا مأوى بعد زلزال ليلة الثامن من الشهر الحالي.
الحكايات في إسني تتشابه، ولا تكاد تختلف إلا في بعض التفاصيل البسيطة؛ فجل الناس كانوا نائمين عندما ضرب الزلزال عند الساعة 11:11 ليلا، وجل من نجوا كانوا مستيقظين أو خارج بيوتهم.
وكلما سألت تسمع الجواب نفسه "نحن الآن في حاجة إلى مساعدات عاجلة، إلى الأكل والشراب والخيام"، الناس همها الأول هنا التشبث بالحياة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
رائحة الموت منتشرة في كل مكان، ووجوه الناس حزينة شاحبة، أعياها الخوف والسهر والجوع والعطش، ورغم المساعدات التي جُلبت إليهم من كل مكان فإنها لا تكفي؛ إذ الحاجة إلى الدعم عملية يجب أن تستمر يوميا.-(وكالات)
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