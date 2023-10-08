بالفيديو.. المسيّرات تدخل "الطوفان".. القسام تطلق طائرات انتحارية

كما أعلنت كتائب القسام أن الاشتباكات المسلحة ما زالت مستمرة في مناطق غلاف غزة، وقالت عبر حسابها في تليغرام "تمكنا بفضل الله فجر اليوم من القيام بعمليات تسلل لتعزيز مجاهدينا بالقوات والعتاد، داخل أراضينا المحتلة"، موضحة أن المواقع هي "صوفا" و"حوليت" و"يتيد" في محور رفح.
"كتائب القسام" ترسل طائرات مُسيّرة انتحارية من غزة إلى أهداف إسرائيلية معادية#الجزيرة #عملية_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/KF0DvXeSnW— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 8, 2023
وارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الإسرائيليين إلى 350 فيما جرح أكثر من 1800، إضافة إلى أكثر من 700 لا يزالون في عداد المفقودين. بحسب مصادر إسرائيلية.
أما وزارة الصحة في غزة فأعلنت أن القصف الإسرائيلي أدى لاستشهاد 313 فلسطينيا بينهم 20 طفلا، وإصابة 1788 بجروح مختلفة بينهم 121 طفلا.