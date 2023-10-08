الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بالفيديو.. المسيّرات تدخل "الطوفان".. القسام تطلق طائرات انتحارية

طائرات القسام
طائرات القسام
بثت كتائب عز الدين القسام (الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس) مشاهد لإطلاق عدد من الطائرات المسيرة الانتحارية في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية أمس السبت ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى.اضافة اعلان
كما أعلنت كتائب القسام أن الاشتباكات المسلحة ما زالت مستمرة في مناطق غلاف غزة، وقالت عبر حسابها في تليغرام "تمكنا بفضل الله فجر اليوم من القيام بعمليات تسلل لتعزيز مجاهدينا بالقوات والعتاد، داخل أراضينا المحتلة"، موضحة أن المواقع هي "صوفا" و"حوليت" و"يتيد" في محور رفح.
وارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الإسرائيليين إلى 350 فيما جرح أكثر من 1800، إضافة إلى أكثر من 700 لا يزالون في عداد المفقودين. بحسب مصادر إسرائيلية.
أما وزارة الصحة في غزة فأعلنت أن القصف الإسرائيلي أدى لاستشهاد 313 فلسطينيا بينهم 20 طفلا، وإصابة 1788 بجروح مختلفة بينهم 121 طفلا.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أسرى عملية طوفان الأقصى

تقرير: نحو 750 إسرائيليا في عداد المفقودين

منذ1 ساعة
صواريخ في سماء إسرائيل

بالصور: كيف يبدو ثاني أيام التصعيد في قطاع غزة؟

منذ2 ساعة
ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين إلى 260

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 313

منذ3 ساعة
إسرائيل توقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع الى غزة

الاحتلال يوقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع الى غزة

منذ4 ساعة
قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل حتى إشعار آخر

قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل حتى إشعار آخر

منذ4 ساعة
إضراب شامل يعم الضفة الغربية

إضراب شامل يعم الضفة الغربية

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
د. عبدالله سرور الزعبي

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 1 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
علاء الدين أبو زينة

المعلم.. المختار.. الشرطي.. والآغا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
جواد جلال عباسي

النفط على 150 دولارا للبرميل أو على 50 دولارا.. أيهما أفضل للاقتصاد الأردني؟

جواد عباسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

2024.. اقتصاديا لن يكون سهلا

سلامة الدرعاوي |اليوم
د. نضال المجالي

"بوحمرون" قادم

نضال المجالي |اليوم
شعار النادي الفيصلي

قراءة في المشهد الفيصلاوي

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات | منذ16 ساعة
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات | منذ16 ساعة
مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

ترجمات | منذ16 ساعة
1696541273150577800

لحظة وصول "طالبان" ومعهم الموت إلى كابول تطاردني منذ سنتين

ترجمات |06 تشرين الأول 2023
1696541339550582600

خريطة طريق جديدة لدعم استقرار ونمو العراق

ترجمات |06 تشرين الأول 2023
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
 