بالفيديو.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة

#فيديو | صاعقة تضرب #برج_الساعة في #مكة_المكرمة #صحيفة_الخليج pic.twitter.com/fpeqOP216V— صحيفة الخليج (@alkhaleej) August 22, 2023
وتعرضت السعودية أمس الثلاثاء لصاعقة رعدية وطقس حاد مضطرب، أدى إلى تعطيل حركة المرور في الكثير من المدن، وأسفر عن سقوط بعض اللافتات، بالإضافة إلى انتشار البرق في سماء السعودية.
وقالت إمارة مكة المكرمة إنه تم رفع درجة التنبيه إلى "إنذار أحمر" من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساء تشمل محافظات (الجموم - العاصمة المقدسة - الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات). (RT)
نسال الله السلامه ويارب لاتوخذنا بمافعل السفهاااء منا.#مكه_الان #مكة_المكرمة ً #برج_الساعة pic.twitter.com/nEFKrdXT4t— متعب القحطاني (@sss_awert) August 23, 2023
🔴 A very heavy #storm and #rain started in #Mecca.#مكه_الان #مكة_المكرمة #earthquake pic.twitter.com/SwsV4cb89N— سحر (@BE_A_TRUE_MUSLM) August 22, 2023