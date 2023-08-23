بالفيديو.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة

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تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحظة ضرب صاعقة لبرج الساعة قرب الحرم المكي في السعودية.





وتعرضت السعودية أمس الثلاثاء لصاعقة رعدية وطقس حاد مضطرب، أدى إلى تعطيل حركة المرور في الكثير من المدن، وأسفر عن سقوط بعض اللافتات، بالإضافة إلى انتشار البرق في سماء السعودية.



وقالت إمارة مكة المكرمة إنه تم رفع درجة التنبيه إلى "إنذار أحمر" من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساء تشمل محافظات (الجموم - العاصمة المقدسة - الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات). (RT)