الإثنين 10 تموز 2023
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بايدن وحل الدولتين.. هل تترجم الأقوال لأفعال؟

فلسطيني ينظر لمستوطنات أقيمت في الضفة الغربية المحتلة-(أرشيفية)
فلسطيني ينظر لمستوطنات أقيمت في الضفة الغربية المحتلة-(أرشيفية)
  وجه الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، صفعة غير مسبوقة لحكومة الاحتلال اليمينية حينما أكد التزامه "بحل الدولتين" كأساس لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مما اثار الغضب الإسرائيلي، بينما وجد ترحيبا فلسطينيا ودعوة لترجمة أقواله لأفعال.اضافة اعلان
وعلى وقع استشهاد الشاب الفلسطيني بلال إبراهيم قدح (33 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة "دير نظام" برام الله أمس؛ وجه الرئيس محمود عباس دعوات للفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع بالقاهرة، في 30 تموز (يوليو) الحالي، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة، وذلك بعد أيام من إعلان قوات الاحتلال انسحابها من جنين، مختتمة أكبر عملية عسكرية لها بالمدينة منذ أكثر من 20 عاما، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 120 آخرين.
جاء ذلك بالتزامن مع ترحيب الرئاسة الفلسطينية بتصريحات الرئيس "بايدن"، وبقرار استئناف المساعدات المالية، في أعقاب ما تفوه به رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بضرورة العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصريحات "بايدن" خطوة بالاتجاه الصحيح، مطالبة إياه بترجمة أقواله ومواقفه إلى أفعال، وإجراءات عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني من تطرف وعنصرية الحكومة الإسرائيلية، وتكفل حماية حل الدولتين.
إلا أن التصريحات الأميركية أثارت غضبا إسرائيليا كبيرا؛ إذ انتقد ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف "إيتمار بن غفير"، تصريحات الرئيس "بايدن"، قائلا إن على بايدن أن يدرك أن "إسرائيل ليست جزءا من الولايات المتحدة"، وفق قوله.
وفي وقت سابق أول من أمس، قال بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن (CNN) الأميركية، إن حل الدولتين هو المسار الصحيح للمضي قدما في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منتقدا وزراء في حكومة الاحتلال لآرائهم بشأن الاستيطان بالضفة الغربية، حيث تمثل آراؤهم جزءا من المشكلة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، إن الرئيس عباس وجه الدعوات لجميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من دون استثناء لحضور اجتماع القاهرة، بعد التشاور مع السلطات المصرية، وذلك لأجل الاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف الفلسطيني.
وأشار نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إلى أن الحركة ستشارك في لقاء الأمناء العامين للفصائل لبحث العلاقات الداخلية الفلسطينية "بكل مسؤولية" بهدف "بناء الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وحماية خيار المقاومة".
من جانبها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته بالادعاء التضليلي الذي يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم بشأن حرصه على (عدم انهيار السلطة).
وترى الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال يستهدف إضعاف السلطة الفلسطينية، واخفاء الدور الذي تقوم به حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من تدمير لها وضرب لمصداقيتها في وعي وأعين الجمهور الفلسطيني عبر التصعيد الإسرائيلي الدموي ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وأشارت إلى تصاعد الاستيطان وإرهاب المستوطنين والاجتياحات والاقتحامات الدموية والقتل وعمليات الضم التدريجي للضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فضلا عن التنكر الإسرائيلي الرسمي لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية وقراراتها، وغياب شريك السلام الإسرائيلي وتقويض جميع أشكال المفاوضات وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وقالت إن "نتنياهو يستغل الترويج لدعم السلطة الفلسطينية انسجاما مع مطالب المجتمع الدولي ومحاولة اعطاء الانطباع بتنفيذ مطالبه، إلا أن المتطرف "بن غفير" فضح سياسة الحكومة الإسرائيلية المزعومة في الترويج لأي تسهيلات للفلسطينيين".
وأكدت الوزارة أن ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية بشأن (التسهيلات) هي التزامات واجبة التنفيذ على سلطات الاحتلال وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة وإنهاء قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، مؤكدة رفضها لأي شروط يروج لها الاحتلال بشأن تنفيذ تلك الإلتزامات، وتعتبرها محاولة فاشلة لتسييسها.
وشددت الوزارة على أن المطلوب أيضا وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، تمهيدا للانخراط الإسرائيلي في عملية سياسية تفاوضية حقيقية وفقا لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، تفضي لإنهاء الاحتلال والاعتراف الإسرائيلي الرسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة.
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