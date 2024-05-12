بايدن: وقف إطلاق النار الفوري بغزة مرهون بإفراج حماس عن المختطفين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الفور، في حال أطلقت حركة حماس سراح المختطفين لديها.

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جاء ذلك في تجمع لجمع التبرعات، مساء السبت.



وأوضح بايدن أن أنظار العالم متجهة حالياً نحو قطاع غزة الفلسطيني، وأن إدارته أيضاً تتابع مجريات الأحداث هناك عن كثب.



وأضاف قائلا: "إذا أطلقت حماس سراح المختطفين من النساء والمسنين، فسيكون هناك وقف لإطلاق النار غدا".



وذكر بايدن أن إسرائيل قالت إن وقف إطلاق النار يعتمد على إطلاق حماس للمختطفين، مشيراً أن ذلك قد يكون ممكناً بسرعة إذا تم اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه.



وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بسقوط مئات الآلاف من الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلفت دمارًا وخراباً واسعين وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية، وفق مسؤولين حكوميين وأمميين.-(الأناضول)