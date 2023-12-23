السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن يقول “قلبه يعتصره الألم” بسبب تقارير عن مقتل أسير أميركي في غزة

وافق مجلس النواب الأميركي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
قال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إن “قلبه يعتصره الألم” بعد أنباء عن أن أمريكيا يدعى غادي حجاي قُتل على يد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.اضافة اعلان
وكان يعتقد أن حماس أخذت حجاي (73 عاما)، وهو إسرائيلي أمريكي، وزوجته ضمن الأسرى أثناء هجومهم. وذكرت مجموعة تمثل عائلات الأسرى في وقت سابق الجمعة أن حجاي مات أثناء احتجازه كرهينة.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض “انفطر قلبانا أنا وجيل (بايدن) بسبب الأنباء التي ذكرت أنه يعتقد الآن أن حماس قتلت الأمريكي غادي حجاي في السابع من أكتوبر. سنواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها آمنة”.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن جوديث واينستين زوجة حجاي ما زالت محتجزة في غزة.
ولم يذكر بيان بايدن المزيد من التفاصيل حول ما حدث لحجاي.
وأضاف في بيانه “اليوم نصلي من أجل أبنائهما الأربعة وأحفادهما السبعة وبقية أحبائهم الذين أحزنهم هذا النبأ المأساوي عنهما”.
وهاجمت حماس تجمعات سكنية وبلدات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ومهرجان موسيقي في إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية أسفر الهجوم عن مقتل 1200 وأخذ 240 رهينة إلى غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 20 ألف فلسطيني، إضافة إلى اعتبار الكثيرين في عداد المفقودين إذ يفترض أنهم دفنوا أسفل الأنقاض.
واستنادا إلى مصادر معلومات سابقة، أعلنت لجنة عينتها الحكومة الإسرائيلية موت بعض الأسرى غيابيا. ولا تؤكد حماس بشكل عام هذه الأقاويل، لكنها حذرت من أن “الوقت ينفد” بالنسبة للأسرى مع دخول الحرب مع إسرائيل أسبوعها الثاني عشر.
ووفقا لإحصاء رسمي ما زال 129 محتجزين في غزة بعد إعادة الباقين خلال هدنة في نوفمبر/ تشرين الثاني أو استعادتهم في هجوم عسكري. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن 22 من المحتجزين في غزة لاقوا حتفهم.
وذكرى منتدى أسر الأسرى والمفقودين أن ما بين خمسة وعشرة من الرهائن يحملون الجنسية الأمريكية.-(رويترز)
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